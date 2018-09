Tensione in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TAFFERUGLIPADOVA È bastata una scintilla a far scoppiare la tensione ieri mattina in piazza Antenore. Quando un esponente del centro sociale Pedro ha colpito sul casco un carabinierr del battaglione Veneto un agente del II Reparto mobile ha risposto con un colpo di sfollagente. Così è partita la carica che intorno alle 9.30 ha disperso i manifestanti del corteo antifascista davanti alla prefettura dove una cinquantina di persone si erano radunate per cercare di impedire lo svolgimento del comizio sul tema dell'immigrazione del leader di...