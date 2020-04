LO SCENARIO

ABANO L'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia che dà via libera alla possibilità per i clienti di gelaterie, pasticcerie e altri punti di ristorazione di ritirare di persona quanto ordinato non ha avuto nell'immediato conseguenze per gli esercizi pubblici della zona termale. Molti locali sono infatti rimasti chiusi e quelli che già erano autorizzati a effettuare le consegne a domicilio non hanno registrato incrementi significativi negli affari. Si è insomma partiti in sordina, presi un po' in contropiede dalla rapidità dell'entrata in vigore del provvedimento.

IL COMMENTO

«Dati certi al momento non ne possediamo dichiara Mario Morando, responsabile dell'Appe per Abano Terme - Da quello che so per conoscenza diretta, alcuni locali, cinque o sei, già a partire da venerdì sera (l'ordinanza autorizzava l'avvio del take-away alle 15, ndr) hanno cominciato a fornire il servizio a chi si prenotava. E sono quelli che già facevano le consegne a domicilio. Ma la maggior parte avrà bisogno ancora di qualche giorno per organizzarsi. E difatti parecchi esercenti, una volta informati della decisione della Regione, sono rimasti un po' perplessi dai tempi così stretti per poter iniziare a lavorare continua Morando - Prendiamo le gelaterie: passare dall'asporto alla consegna diretta al cliente che si presenta può comportare anche dei cambiamenti logistici all'interno del locale. Altro tempo, per fare un secondo esempio, è necessario per il riavvio completo dei banchi frigo. Va da sé conclude che la maggior parte si muoverà ed entrerà a pieno regime a partire dalla prossima settimana».

I primi effetti dell'allentamento delle misure anti-Coronavirus per il settore, si spera positivi, sono attesi per la settimana che sta per iniziare anche da Claudio Lazzarini, presidente dell'Ascom termale. «Sarà quello il banco di prova per testare una effettiva ripartenza che ci auspichiamo si consolidi rapidamente è il suo commento a caldo - Sono quasi due mesi, oramai, che il comparto della ristorazione nei suoi molteplici aspetti è completamente bloccato. Se non altro, nelle prime ore l'ordinanza regionale servirà a molti per rimettere in funzione i macchinari rimasti spenti per tutto questo lungo periodo. Si tratta di una boccata di ossigeno assolutamente necessaria se non vogliamo andare incontro a conseguenze disastrose per il settore».

IL MIRAGGIO DEL TURISMO

Messa una pietra sopra sulla possibilità, con una tempistica ragionevolmente breve, che i turisti tornino ad affluire negli hotel di Abano e Montegrotto, gli esercenti incrociano le dita affinché almeno i residenti dei due Comuni termali tornino a frequentare seppure per il momento con la modalità a distanza della prenotazione via telefono o email, che resta tassativamente in vigore per effettuare le ordinazioni gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie e ristoranti. Anche Lazzarini, comunque, non nasconde la sua perplessità sulla tabella di marcia dettata da Venezia. «La decisione è stata annunciata dal presidente Zaia a mezzogiorno di venerdì, con la possibilità di cominciare ad accogliere la clientela già dal primo pomeriggio prosegue - È chiaro che molti sono rimasti spiazzati da tempi così compressi. Siamo comunque complessivamente soddisfatti dell'ultima ordinanza, che consente anche a librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini di aprire l'intera settimana e non solo due giorni, come stabilito dal provvedimento precedente».

Hanno infine riaperto i cimiteri di Abano e Montegrotto. Cade così finalmente uno dei divieti più dolorosi da rispettare. Si potrà quindi tornare a fare visita ai propri defunti, ma indossando sempre la mascherina e rispettando le necessarie distanze fra le persone.

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA