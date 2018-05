Telecamere all'Euganeo: corsa contro il tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Neppure il tempo di festeggiare la conquista della serie cadetta e il Comune è già al lavoro per adeguare lo stadio Euganeo alla nuova sfida cui sono attesi i biancoscudati. In Comune, infatti, si sta progettando un impianto di videosorveglianza tutto nuovo per l' Euganeo. Un impianto che dovrà essere pronto in tempi piuttosto rapidi: entro e non oltre l'inizio del prossimo campionato di serie B. Ad annunciare l'intervento è stato, in occasione dell'ultimo consiglio comunale, il vicesindaco Arturo Lorenzoni durante la...