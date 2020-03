TECNOLOGIA

Scuole aperte ma lezioni in aula sospese. Gran parte dei poli avvierà formazione a distanza, attivando collegamenti con gli studenti e interazioni con le famiglie per superare il limite dell'indisponibilità degli edifici scolastici. «Lunedì le scuole riaprono per le segreterie, per le attività del collegio docenti e per organizzare tutte le attività future. Non sarà facile ma noi ci proviamo: le scuole, quelle dotate di strumentazioni, avvieranno lezioni a distanza. Gli insegnanti e il personale tutto saranno regolamente in servizio - spiega il provveditore agli studi di Padova, Roberto Natale -, verrà utilizzato e valorizzato anche il registro elettronico per comunicare con studenti e famiglie. Molte scuole superiori sono già organizzate in tal senso, useranno piattaforme digitali open source, free, aperte e gratuite. Anche se le autorità hanno deciso di interdire, o meglio limitare, l'aggregazione delle persone in aula, noi cerchiamo di sfruttare le tecnologie informatiche per continuare a fare scuola. Non stiamo chiusi, aguzziamo l'ingegno e proseguiamo. Sarebbe assurdo non farlo - argomenta il prof. Natale - in un mondo che ce lo consente. Anche alle elementari è possibile, un esercizio on-line, leggere una poesia, si può tutto, dipende dalla capacità di metterci i contenuti».

SUPPORTO

Da domani, proprio per superare l'emergenza Coronavirus, l'Ufficio scolastico padovano aprirà un canale YouTube a supporto dei docenti per l'adozione di strumenti a distanza, orientamento a maestri, professori e scuole grazie anche alle équipe formative territoriali previste dal Piano scuola digitale: ma il canale web sarà anche una modalità per tutti gli attori del mondo della didattiva per tenersi collegati e discutere delle tematiche attuali, dall'evoluzione del Covid-19 a come ci si difende dalle fake news, dalll'agenda sull'ambiente all'educazione civica.

PROVVEDIMENTI

Intanto l'Ufficio scolastico regionale ha adottato provvedimenti per sanificare le scuole: il personale ata, che entra anch'esso domani in servizio, avrà tutto il tempo utile per pulire. Sul fronte universitario, in attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti, l'inizio dei corsi semestrali, come recita una nota diramata dall'Ateneo, è rinviato al 9 marzo; i corsi trimestrali invece riprenderanno il 2 marzo in modalità telematica. Esami e lauree verranno riprogrammati o eseguiti in modalità telematica, le attività di ricerca sono regolari e i servizi amministrativi aperti al pubblico. Le aule studio e le biblioteche rimarranno per il momento ancora chiuse al pubblico. «Al momento non è noto se le ordinanze del ministro della Salute e del presidente della Regione Veneto che hanno sospeso le attività didattiche delle Università fino al 2 marzo verranno reiterate o modificate. Di conseguenza - scrive il magnifico rettore Rosario Rizzuto - l'Ateneo riprenderà le attività didattiche con soluzioni organizzative e telematiche che evitino il movimento dei grandi numeri della popolazione studentesca».

Mangiare per gli universitari? Niente da fare. Le mense dell'Esu continuano a restare chiuse, in linea con aule studio e biblioteche del Bo, queste ultime consultabili però on-line. Sospee, fino all'8 marzo, anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luoghi pubblici, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come cinema, teatri, discoteche.

