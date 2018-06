Tavolo tecnico, poi via al trasloco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani scatta il conto alla rovescia per la questura in via Anelli e per il parcheggio alla ex caserma Prandina. Subito dopo la firma dell'accordo di programma in prefettura, verrà istituito un tavolo tecnico di cui faranno parte i rappresentanti di Comune, ministero dell'Interno e Agenzia del demanio. Il primo passo sarà il trasloco dell'Ufficio immigrazione da palazzo Wollemborg alla Stanga. Entro l'estate dovrebbe poi essere sottoscritto il contrato d'affitto tra palazzo Moroni e Monte dei Paschi di Siena, quindi via ai lavori di restauro...