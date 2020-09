L'INIZIATIVA

PADOVA Unire le forze per la scuola. Questo è l'obiettivo dei genitori degli istituti Scalcerle, Tito Livio, Curiel, Nievo, Cornaro, Leonardo Da Vinci, Selvatico, Severi e Marconi. I rappresentanti dei genitori hanno costituito un tavolo permanente perché si crei una sinergia tra scuole che porti all'elaborazione di proposte concrete.

«Abbiamo già chiesto, per esempio, alla Provincia di lasciare competenza diretta alle scuole per gli interventi di edilizia leggera spiega Loretta Pasquato, presidente del consiglio di istituto dello Scalcerle In questo modo si potrebbero velocizzare i lavori saltando tutta la burocrazia che normalmente un'ente deve svolgere. Anche perché ad essere consapevoli dei lavori necessari sono in primis i presidi, magari aiutati dai noi genitori, anche se per la prima volta da un paio d'anni ho visto il consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Provincia, Alessandro Luigi Bisato, fare un giro di ricognizione nelle diverse scuole. Non vogliamo remare contro nessuno, vogliamo lavorare per la scuola, per i nostri figli. Crediamo che in un momento complesso come quello che stiamo vivendo sia necessario unirsi tutti, genitori, scuola, Provincia, provveditorato».

Uno dei primi problemi che il comitato di genitori vuole affrontare è quello dei trasporti. «Benissimo il cambiamento di percorso deciso da Busitalia ma mi chiedo: se la capienza è ridotta dell'80 per cento e già i bus erano strapieni, non era meglio aggiungere delle navette? si domanda Pasquato Che poi se analizziamo bene la situazione il problema c'è quando i ragazzi entrano a scuola mentre per l'uscita è diverso tra chi fa l'orario ridotto e chi fa il pomeriggio».

Verso la fine del mese ci sarà un altro incontro che darà il via ai lavori del tavolo permanente. Già in campo ci sono diversi elementi: dalla necessità dell'ampliamento dei laboratori dello Scalcerle alla necessità di spazi per il Leonardo Da Vinci che si trova all'interno di un palazzo storico con spazi non compatibili con le normative anti-Covid.

Altro tema che verrà affrontato sarà quello della copertura della banda larga. «Ora più che mai è indispensabile avere internet dice Pasquato Molte scuole faranno una didattica integrata, un po' in presenza e un po' a distanza, e se non c'è rete internet i ragazzi non riescono a fare lezione, così come i docenti che eventualmente fossero costretti a restare a casa».

