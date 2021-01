L'INIZIATIVA

PADOVA Il Comune è intenzionato a non far pagare alcuna tassa comunale fino a giugno. È il risultato dell'incontro fra il sindco Giordani, l'assessore al Commercio Antonio Bressa e i rappresentanti delle categorie di pubblici esercizi, commercio e artigiani. Per sostenere imprese e famiglie l'amministrazione sta lavorando a posticipare la richiesta di incasso sia per la Tari che per il Canone unico (che sostituisce l'imposta sulla pubblicità e la Cosap). E ancora per i plateatici la cui moratoria scade il 31 marzo ma sarà evidentemente prolungata fino alla scadenza dello stato di emergenza, stabilizzando l'ampliamento concesso. E infine per posticipare l'imposta di soggiorno. Mentre la prima rata dell'Imu è già a scadenza il 16 giugno.

GLI SCONTI

E per quanto riguarda gli sconti alle categorie più fragili? «Abbiamo tutta l'intenzione di riproporli, soprattutto per coloro che hanno dovuto tenere chiuso e anche di aiutare la famiglie. Questo non dipende solo da noi. Ma in gran parte da quanto arriverà ai comuni dallo scostamento di bilancio da 32 miliardi in approvazione a Roma. Solo allora potremo dire quando e per quali cifre potremo intervenire. Il mio in questo senso è un appello al governo per sostenere con nuove risorse i comuni».

In dettaglio la prima scadenza della Tari, il 16 marzo, sarà posticipata a giugno. Per il Comune vale dai 45 ai 47 milioni di euro. L'amministrazione ha messo 1,5 milioni di sconti per le attività chiuse ma le famiglie sono rimaste fuori. «Se non ci sarà sostegno è evidente che le bollette potranno subire degli aumenti» dice Bressa. Anche perché palazzo Moroni ha messo sul piatto 4,7 milioni di sostegno al commercio, una cifra che non può essere replicata.

Dal canone unico sono previste entrate per 4 milioni di euro mentre per l'Imu, la colonna portante degli incassi, circa 80 milioni. Anche in questo caso il piano prevede delle esenzioni, ad esempio per i cinema i teatri e le palestre, che però hanno ricevuto finora la copertura dello stato. Stesso discorso per i plateatici il cui pagamento resterà congelato fino al 31 marzo e il dovuto, coperto dai fondi nazionali. Con l'aria che tira l'esenzione sarà prolungata sperando nei contributi. Infine non sarà ritoccata l'addizione Irpef ferma allo 0,7 che vale 22 milioni di euro.

IL FUTURO

Si è parlato anche dell'immediato futuro e delle prospettive. Confermati i bonus taxi. «Ci saranno dei voucher dati alle persone più fragili che dimezzeranno il costo della corsa fino a 10 euro». Guardando più a lungo termine le categorie hanno chiesto un piano per permettere ai negozi di fare concorrenza ai giganti del web attraverso piattaforme per la vendita online dei propri prodotti. «Studieremo con la Camera di Commercio questa idea, magari attraverso canali dedicati o un portale che leghi insieme i negozi e ci sarà un contributo per chi si attrezza all'innovazione digitale».

Per Ascom hanno partecipato Patrizio Bertin e Otello Vendramin, per Confesercenti il presidente Nicola Rossi, per Appe Massimo Galante, per Upa Confartiginato Lino Fabbian e Filippo Marchiori, per Cna Matteo Rettore e Luca Montagnin. Al tavolo anche Roberto Crosta direttore della Camera di Commercio, Massimo Paggetta manager del Distretto del Commercio e Marina Celi dirigente caposettore Suap.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA