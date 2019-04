Tarzia: «Basta violenze, o in via Ticino si cambia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MORONIPADOVA L'aggressione ai danni dell'ex consigliere leghista della giunta Bitonci Nicolò Calore e dell'esponente di Casapound Alberto Bortoluzzi agitano anche il consiglio comunale. E le opposizioni chiedono la chiusura del centro sociale Pedro. Ad aprire le ostilità ha provveduto il consigliere leghista Alain Luciani. «Quando, lo scorso autunno abbiamo ribadito più volte che in Municipio questi gruppi non dovevano metterci piede, il sindaco, spinto dal suo vice e dalla componente estremista seduta in consiglio comunale, ci...