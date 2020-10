PALAZZO MORONI

PADOVA Per la Tari, scattano sconti che vanno dal 25 al 15% e a beneficiarne saranno le attività economiche che hanno dovuto abbassare le serrande o hanno lavorato a ranghi ridotti durante il lockdown. «Come avevano annunciato nei mesi scorsi ha spiegato ieri l'assessore al Commercio, Antonio Bressa anche dal punto di vista dei tributi, il Comune è pronto a fare la sua parte per andare incontro agli imprenditori che, a causa della pandemia, hanno subito delle perdite economiche -. Per questo abbiamo deciso di applicare uno sconto sulla parte variabile della Tari a queste attività. Il concetto è piuttosto semplice: se non si produce spazzatura in un determinato periodo, non è giusto che si paghi per l'anno intero».

Comune e AcegasapsAmga, così hanno deciso di applicare una riduzione della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Virus Covid-19, sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta. Ma a quanto ammontano gli sconti? La quota variabile sarà decurtata del 25% ad associazioni, circoli, luoghi di culto, musei, biblioteche, scuole, cinema, teatri, auditorium, autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio di videocassette, campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, stabilimenti balneari e piscine. Il 20% sarà applicato, invece, a ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavole calde, agriturismo senza alloggio, mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, latterie, yogurterie ed enoteche. Il 15% di sconto scatterà, poi, per autosaloni, case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze, uffici, agenzie, banche, istituti di credito (aree sportello), studi professionali, librerie, cartolerie, attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco, attività industriali con capannoni di produzione, attività artigianali di produzione di beni specifici, vivai.

La riduzione verrà applicata automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati tributaria, anche utilizzando i codici Ateco, fatta eccezione che per: autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette, case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze, attività industriali con capannoni di produzione e attività artigianali di produzione di beni specifici. La riduzione per queste categorie è concessa, a patto che venga verificato il requisito di sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse). Il tutto deve essere presentato entro il 31 ottobre 2020. Gli sconti in bolletta avverranno nel conguaglio che verrà applicato all'ultima rata dalla Tari, quella che è stata prorogata al 10 dicembre. Ma, grazie a questi sconti, quanto potranno risparmiare le attività economiche? A titolo di esempio, un hotel di medie dimensioni arriverà a risparmiare circa 650 euro. Una pizzeria da 150 metri quadri, si attesterà a quota 500 euro. Più modesto, infine, il risparmio per una piccola libreria che non andrà oltre i 100 euro.

Alberto Rodighiero

