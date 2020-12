LA POLEMICA

PADOVA «La Tari scontata per le attività commerciali, ma rincarata per le famiglie? Siano veramente alla farsa». Alain Luciani suona la carica contro l'amministrazione Giordani. L'esponente della Lega punta il dito contro l'assessore ai Tributi Antonio Bressa che, rispondendo alle perplessità di un cittadino sulla bolletta della spazzatura più cara rispetto all'anno scorso nonostante l'amministrazione un paio di mesi fa avesse annunciato il congelamento delle tariffe, ha spiegato che il Comune ha deciso di applicare degli sconti alle attività produttive che più sono state colpite dalla pandemia e che, quindi, hanno prodotto meno spazzatura. A fronte di questo, la giunta è stata costretta ad applicare un rincaro alle utenze domestiche che si è attestato mediamente a circa il 3,5%.

LA CONTRADDIZIONE

«Ci vuole un bel coraggio ad annunciare una cosa e fare l'esatto contrario tuonato Luciani In primis sarei curioso di capire se, effettivamente, tutte le attività commerciali penalizzate dal Coronavirus hanno beneficiato di questi sconti. Detto questo, però, è incredibile che, a fronte di una crisi epocale come questa, si decida di applicare rincari proprio alle utenze domestiche. Anche a Padova ci sono migliaia di famiglie che, a causa del Covid 19, hanno subito una diminuzione drastica del reddito. Come si fa ad aumentare la Tari a un padre di famiglia che magari non lavora da mesi ed è ancora in attesa della cassa integrazione? A volte si ha l'impressione che certi amministratori vivano su un altro pianeta». Luciani si spinge oltre. «Voci molto insistenti dicono che si starebbe valutando la possibilità di far scattare un rincaro anche per la bolletta dell'acqua rincara la dose - Una decisione che sarebbe legata al fatto che i minori consumi starebbero creando più di qualche problema ai gestori del servizio. Mi auguro che si tratti solamente di voci infondate. Diversamente sarebbe gravissimo». «A dire il vero, non si tratta proprio di una novità conclude l'esponente leghista Quando nel consiglio di Aato Bacchiglione rappresentavo il Comune di Padova, sono riuscito a bloccare un altro tentativo di rincaro delle bollette. Non vorrei che, con la scusa della crisi legata al Covid, si decidesse di mettere ancora una volta le mani in tasca ai padovani. Lo ribadisco: si tratta solamente di un'indiscrezione, ma mi farebbe piacere essere smentito».

LA TASSA

Tornando invece alla Tari, effettivamente le attività commerciali hanno potuto beneficare di uno sconto in bolletta. A ottobre Comune e AcegasapsAmga hanno deciso di applicare una riduzione della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta. Ma a quanto ammontano gli sconti? La quota variabile è stata decurtata del 25% per esempio a cinema, teatri, auditorium, autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta. Il 20% è stato applicato, invece, a ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavole calde, agriturismo senza alloggio, mense e birrerie. Il 15% di sconto è scattato infine per autosaloni, case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze, uffici, agenzie, banche, istituti di credito (aree sportello), studi professionali, librerie, cartolerie, attività artigianali tipo botteghe come falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco.

