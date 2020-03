I CONTROLLI

PADOVA Per fermare gli irriducibili dello jogging, il sindaco Sergio Giordani manda i vigili sugli argini. Non solo. Non è escluso che si possa arrivare alla chiusura delle aree attorno a fiumi e canali. Mentre a Roma si sta valutando la possibilità di vietare tassativamente ogni attività sportiva all'aperto, nella città del Santo si intensificano i controlli nei confronti di chi, nonostante l'emergenza sanitaria, proprio non ne vuole sapere di rinunciare alla corsetta quotidiana. Nei giorni scorsi, per esempio, gli argini sono stati frequentati quotidianamente da 3-400 persone. Una circostanza che ha indotto il prefetto Renato Franceschelli a un intervento molto duro. Da qualche giorno, così si sono fatti sistematici i controlli della Polizia locale e del reparto Motociclisti lungo gli argini e nelle aree verdi. Controlli che sono finalizzati a verificare che non si creino assembramenti, ma anche a verificare che non si violino le prescrizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio.

MOMENTO CRITICO

«Tutti i padovani devono capire che siamo in un momento assai critico e decisivo dell'epidemia. Anche nella nostra città, i contagi non si fermano e ci proteggeremo solo con la collaborazione di tutti ha tuonato Giordani - È assolutamente fuori discussione che si possano tollerare assembramenti negli argini e nelle aree verdi, non ce lo possiamo permettere ed è qualcosa di molto pericoloso per la salute pubblica. Sono certo che tutti comprenderanno che rinunciare per qualche tempo a passeggiate e corse foriere di assembramenti in vista di un bene ben superiore come la salute e la vita sia doveroso ha rincarato la dose il primo cittadino - Un sacrificio minimo legato al buon senso e al senso civico. In questi giorni i controlli si faranno sempre più stringenti e non ho intenzione nel fine settimana di vedere il ripetersi di situazioni poco consone come quelle osservate domenica scorsa. Se non ci assumiamo tutti la responsabilità di seguire alla lettera le regole prenderò al più presto provvedimenti più drastici». Non è escluso infatti che nei prossimi giorni, su questo fronte possa scattare un deciso giro di vite, ovvero la chiusura degli argini.

Nonostante i controlli, a quanto pare, c'è chi non ne vuole proprio sapere di rispettare le regole. Ieri mattina, infatti, qualcuno ha pensato bene di strappare i sigilli che chiudevano il cancello d'entrata del parco del Basso Isonzo per poi entrarvi.

PREOCCUPAZIONE

C'è anche da registrare un po' di malessere tra le fila dei Vigili. Alcuni agenti, infatti, lamentano il fatto che la sede operativa della Polizia locale in via Gozzi non sarebbe stata ancora sanificata. Una circostanza che starebbe destando una certa preoccupazione tra gli operatori. In questi giorni, a dire il vero, l'amministrazione ha messo in campo una serie di provvedimenti per mettere in sicurezza i suoi lavoratori. Come prima cosa, ha autorizzato circa cinquecento dipendenti a lavorare da casa. Con una determina ad hoc, poi, l'altro giorno il settore Provveditorato ha stanziato 2.200 euro per installare in alcuni uffici dei divisori in grado di tutelare i lavoratori rimasti in municipio. «È stato richiesto di dotare alcune postazioni di lavoro di appositi pannelli divisori a beneficio dei dipendenti comunali che effettuano attività di relazione con il pubblico» si legge nel dispositivo che ha stanziato appunto 2.200 euro per l'acquisto di questi complementi d'arredo.

NESSUN ALLARMISMO

La settimana scorsa, invece, il Comune ha autorizzato l'acquisto di 850 mascherine che saranno date in uso a Polizia locale e ai volontari della Protezione civile impegnati nei servizi per il contenimento dell'epidemia di Covid 19. Mascherine che, però, i Vigili devono utilizzare solamente quando il fermato è febbricitante o presenta una forte tosse. «Non vogliamo alimentare alcun allarmismo ha spiegato il comandante della Polizia municipale Lorenzo Fontolan gli agenti non utilizzeranno le mascherine durante i normali servizi. Dovranno indossarle solamente in presenza di soggetti che presentano sintomi che potrebbero far pensare al virus, quindi forte tosse e febbre alta».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA