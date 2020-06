LE CATEGORIE

PADOVA «La frenata dei consumi ha conseguenze pesanti sul tessuto imprenditoriale: potrebbe portare alla chiusura di piccole imprese in tutti i settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il settore distributivo ed i servizi. L'impatto sull'occupazione ci preoccupa». Lo dice Maurizio Francescon, direttore di Confesercenti Padova, in merito al calo delle assunzioni sofferto sul territorio padovano. «La situazione è particolarmente grave nel turismo aggiunge Francescon la stagione appare seriamente compromessa per alberghi e b&b, ma anche per bar, ristoranti e attività commerciali. Ne soffre tutto l'indotto».

Gran parte della attività, dai negozi di abbigliamento ai bar, hanno riaperto ma le vendite non sono sufficienti. «Il dato è preoccupante perché le aspettative che abbiamo per l'autunno non sono rosee aggiunge Francescon - ci sono segnali positivi solo in alcuni settori come l'arredamento per la casa e l'alimentare. Mentre il rimanente è in difficoltà, soprattutto la ristorazione: continua a crescere il numero di persone che lavora da casa e questo comporta una forte diminuzione delle attività di somministrazione. Il cosiddetto turismo d'affari è ai minimi storici». Il grosso nodo da sciogliere rimane quello del turismo. Il sistema conta 4000 tra bar, ristoranti, alberghi, affittacamere e b&b. Oltre che quasi 2000 operatori su area pubblica, centinaia di guide turistiche ed altre professioni inerenti al settore. A tutto ciò si aggiungono anche gli oltre 6000 negozi presenti tra Padova e provincia. «Un clima di sfiducia cui ha contribuito anche la mancanza di chiarezza sulla ripartenza spiega Nicola Rossi, presidente Confesercenti Padova - a parte le linee guida, il cui valore è però tecnico, e le molte dichiarazioni politiche, non c'è ancora nulla di definito. Le nuove limitazioni aumenteranno i costi di gestione delle imprese, riducendone la produttività. Riaprire è problematico quanto star chiusi, fra linee guida Inail, protocolli regionali, crediti che rimangono impossibili, fondo perduto col contagocce, consumi in caduta libera e casse integrazioni che tardano ad essere pagate. Occorre avere tutti la consapevolezza che non ci sarà il ritorno alla normalità senza un sostegno rapido ed efficace per le imprese».

Per rilanciare i negozi Confesercenti e Cescot Veneto hanno messo in campo un investimento di un milione e seicentomila euro. Le prime iniziative, che coinvolgono già 5mila imprese, sono due piattaforme on-line Qui6alsicuro e Veneto, noi ci siamo. La prima è dedicata alla ripartenza degli esercizi commerciali e turistici nel rispetto delle disposizioni in vigore per garantire la sicurezza, la seconda invece dà visibilità a negozi e attività che offrono consegne a domicilio e puntano sul welfare aziendale. «Se da un lato l'aspetto sanitario migliora - afferma Francescon - dall'altro quello economico peggiora. Le misure di sostegno offerte dal governo si dimostrano insufficienti, sia punto di vista burocratico che di accesso al credito. Sotto i 25 mila euro, solo tre richieste di indennizzo su dieci vanno a buon fine in provincia di Padova. Dal 18 maggio hanno riaperto tutte le attività di commercio al dettaglio e i pubblici esercizi ma si segnalano perdite dal 30 all'80%».

Elisa Fais

