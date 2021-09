Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA / 1MONTEGROTTO Coraggio, tenacia e determinazione. Ma soprattutto la forza di non lasciarsi abbattere dopo la perdita del lavoro, per ritrovarsi senza alcun tipo di copertura assistenziale. Fino al nuovo, recente impiego in un albergo delle Terme Euganee. E' la storia di Carla Stancu, 48enne di origine romena, in Italia dal 1994, residente a Cervarese Santa Croce.Quando ha intrapreso la sua nuova attività lavorativa?«Sono...