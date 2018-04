Tangenti: sotto accusa legale e commercialista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPADOVA Bisognava pagare anche per custodire gli immobili che andavano all'asta? Questo sarebbe accaduto al Tribunale di Verona, dove la vecchia concussione negli anni Novanta entrava dalla Procura e non lasciava in giro corpi di reato. Ebbene, al centro dell'inchiesta è un giudice onorario del Tribunale civile di Verona, al secolo un avvocato iscritto all'Ordine di Padova, con studio a Este. Si tratta di Cristiano Berto. E' indagato, assieme ad altri due colleghi veronesi e a un commercialista, pure con lo studio nell'estense, di...