Tangenti al Bo spunta il diciottesimo indagato

LO SCANDALOPADOVA C'è un diciottesimo indagato per gli appalti truccati al Bo. È il costruttore edile Federico Marini della Marini Marco Srl di Mortise. Accusato di turbata libertà degli incanti, per l'accusa sarebbe stato a stretto contatto con il Comitato d'affari, così come lo ha definito il Gip Domenica Gambardella, costituito dall'ex dirigente dell'area edilizia e sicurezza del Bo, Ettore Ravazzolo, e dagli impresari Massimiliano De Negri e Otello Bellon.IL PRANZOA fare decollare le indagini, svolte dalla squadra della polizia...