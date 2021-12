IL DISAGIO

PADOVA Proteste, scuse, preghiere, tutte sfociate in attimi di tensione ieri mattina al centro tamponi dello stadio Euganeo. Tra le centinaia di persone in fila alcune hanno cominciato ad inveire sventolando la ricetta medica E pretendendo il tampone molecolare al posto di quello rapido. Da tempo però i tamponi molecolari sono riservati solo a coloro che, guariti dal Covid, devono accertare l'avvenuta negatività. Una situazione che si è fatta più calda, nonostante il freddo inteso della giornata, quando il cancello che porta al posto tamponi è stato chiuso alle 12 con mezz'ora di anticipo sull'orario consueto. Chi era in fila ha preteso spiegazioni: la responsabile della struttura, arrivata intorno alle 12,30 è stata subito subissata di domande e proteste.

LA TENSIONE

«Mia figlia ha la febbre da 3 giorni, stamattina sono arrivata con lei al punto tamponi di Monselice alle 7 ma c'erano già 300 persone - si sfoga una signora con la ragazza febbricitante al fianco - Ora sono venuta qui, ho necessità di fare il tampone ma non si passa. Anche le farmacie non li fanno più, non so davvero cosa fare». Farmacie tra l'altro prese d'assalto con l'acquisto di tamponi fai da te. «Dovete restare aperti fino alle 12,30 invece avete chiuso a mezzogiorno, fateci passare» ha incalzato una donna. Ma la tensione è scattata anche partendo dal consueto: «c'ero prima io, rispetti la fila» e dalla pronta replica «Sono qui da più di mezz'ora, ero in auto perchè fa freddo» giustificazione che non ha convinto nessuno degli infreddoliti che l'hanno rimandato indietro. Non solo liti però ma anche un momento di solidarietà quando a una mamma con figlio disabile che doveva eseguire il tampone, è stata sbarrata la strada.

L'EPISODIO

Per qualche istante i litiganti si sono uniti nel pregare di farla accedere, riuscendoci. Tra le persone anche famiglie con bambini e insegnanti che affermavano come le scuole avessero avvisato di arrivare al punto tamponi entro le 13, qualcuno avvisato solo un paio d'ore prima. «Abbiamo chiuso prima per poter smaltire quanti sono già all'interno, se vi facciamo passare sarà un'attesa vana - ha ripetuto la responsabile cercando di rispondere ad ogni quesito anche con gli interlocutori più accesi - All'una dobbiamo smettere con i tamponi per avere il tempo di sanificare i locali. All'una e 30 riapriremo solo per le scuole, abbiamo circa 500 prenotazioni suddivise per fasce orarie e faremo tamponi fino alle 17. Il personale fisicamente non ce la fa». E questa affermazione ha nuovamente scatenato le proteste che si erano sopite. Qualche persona è riuscita ad entrare altre se ne sono andate gridando: «Il personale deve farcela».

LE SPIEGAZIONI

Un'affluenza consistente tanto che l'Ulss 6 ha approntato, come ha spiegato Fabio Verlato Direttore del Distretto, un'apertura straordinaria riservata alle scuole ieri pomeriggio dalle 18,30 alle 22 all'ospedale ai Colli del quartiere Brusegana. «In totale abbiamo eseguito il tampone su più di 500 ragazzi delle scuole - ha precisato - l'affluenza è grande per questo abbiamo approntato anche l'apertura straordinaria. Ci sono persone che protestano chiedendo il tampone molecolare ma forse perchè non sono bene informate. Ribadiamo che il tampone molecolare è riservato a coloro che hanno avuto il Covid. Per tutti gli altri c'è il tampone rapido di seconda generazione che, non è lo stesso dello scorso anno, ed è molto attendibile».

Luisa Morbiato

