LA VERTENZA

PADOVA Rapporti sempre più tesi tra i sindacati e l'Azienda ospedaliera di Padova. Dopo l'ultima conferenza stampa indetta da Cgil, Cisl e Uil, l'ospedale ha deciso di sospendere gli incontri con le organizzazioni sindacali. La lettera, diretta ai rappresentanti dei medici e del comparto, recita: «A seguito delle dichiarazioni rese agli organi di stampa da alcune organizzazioni sindacali, la direzione generale ha avviato una verifica interna in ordine ai fatti in esse narrate. Sino a chiusura della predetta verifica sono sospesi i consueti incontri settimanali».

LA DOCCIA FREDDA

L'informativa ha avuto l'effetto di una doccia fredda per Alessandra Stivali della Cgil, Luigi Spada della Uil e Achille Pagliaro della Cisl, che si dichiarano preoccupati per la situazione. «Un gesto gravissimo hanno detto i tre che compromette relazioni indispensabili in un momento così delicato». Venerdì scorso, durante una videoconferenza, i sindacati hanno puntano il dito contro l'affidabilità dei test rapidi, chiedendo l'attivazione dei tamponi molecolari per il personale sanitario. Lo stesso appello, nelle scorse ore, è stato lanciato dall'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Padova. Il presidente degli infermieri, Fabio Castellan, ha scritto al direttore generale Domenico Scibetta per ribadire la necessità di applicare come criterio di prima scelta, per i professionisti sanitari impegnati nelle aree Covid, l'utilizzo del test molecolare su tampone. Di fatto dicendo stop ai test rapidi. «Se la carica virale è bassa, il test rischia di risultare erroneamente negativo e non riuscire a rilevare l'infezione anche se è presente hanno spiegato venerdì all'incontro Cgil, Cisl e Uil -. Registriamo un numero importante di falsi negativi, i più recenti si sono verificati tra gli operatori del Pronto soccorso pediatrico. In Azienda ospedaliera sono scoppiati due focolai: nel reparto di degenze di Neurochirurgia e in Chirurgia Epatobiliare. Sarà solo la punta dell'iceberg, se non implementiamo al più presto la sorveglianza sanitaria».

LA ROTTURA

Dichiarazioni forti, che non sono piaciute all'Azienda ospedaliera. «I dipendenti sono esausti, non riescono ad andare in ferie e a rispettare i turni di riposo hanno fatto sapere i sindacati - Nei reparti di rianimazione Covid c'è chi inizia il turno con il pannolone perché non ha il tempo nemmeno per un caffè, per reggere più di qualcuno è costretto ad assumere psicofarmaci». La battaglia continua, i sindacati hanno convocato l'assemblea generale per il personale il 21 dicembre.

E.Fa.

