LA SITUAZIONE

PADOVA «È come se stessimo camminando su un delicato sentiero in mezzo al bosco. Ci sembra solido, ma non sappiamo se il terreno potrà franarci sotto i piedi da un momento all'altro». Dopo l'ennesima mattinata passata al telefono con i colleghi, il dottor Domenico Crisarà sceglie la metafora montana per fotografare una situazione che rischia di diventare nuovamente drammatica. Nelle ultime settimane la curva dei contagi ha ripreso a salire e nessuno può prevedere se nei prossimi mesi le Terapie intensive torneranno a riempirsi come in primavera. Intanto gli ambulatori dei medici di famiglia (650 camici bianchi in prima linea in tutta la provincia di Padova) sono tornati ad aprire le porte, seppur in un contesto molto diverso. «I pazienti con una possibile sintomatologia da Covid continuano ad essere curati a casa, a distanza. Per gli altri sono tornate le visite in ambulatorio, ma sempre su prenotazione» spiega Crisarà, segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) con un ambulatorio all'Arcella.

LA RICHIESTA

Non basta, però, evitare contatti diretti in ambulatorio con chi ha sintomi febbrili o influenzali. Il rischio è di imbattersi in pazienti positivi asintomatici in grado di diffondere facilmente il virus senza rendersene conto. «Nella nostra medicina di gruppo l'ultima settimana abbiamo avuto due casi di pazienti positivi senza sintomi. A me è capitato di visitare una donna che aveva dolore al seno. È andata al pronto soccorso, ha fatto il classico tampone ed è risultata positiva al Covid. Io e i colleghi ci siamo subito fatti i test e per fortuna siamo risultati negativi. Ma questo esempio è la dimostrazione che tutti noi potremmo essere infettati da un paziente. E, a nostra volta, potremo infettare altri pazienti». La soluzione però c'è, secondo Crisarà: si chiama tampone rapido.

«A fine maggio il governatore Zaia e il dottor Roberto Rigoli hanno illustrato pubblicamente la sperimentazione dei cosiddetti tamponi rapidi, che consentono di ottenere un esito in sette minuti. Sappiamo che sono già utilizzati in ospedale ma sarebbero molto importanti anche per noi medici di medicina generale. Ci consentirebbero di effettuare i tamponi a tutti i pazienti che arrivano nei nostri ambulatori scoprendo subito eventuali positività al virus».

Oggi l'obbligo di prenotare una visita vige per evitare assembramenti nelle sale d'attesa, mentre l'utilizzo della mascherina resta il vero caposaldo per l'attività ambulatoriale. Anche il dottor Crisarà, però, ha notato nelle ultime settimane un preoccupante allentamento di attenzione. «La situazione è evidente. Gli anziani sono più guardinghi mentre i ragazzi stanno sottovalutando molto di più un problema che invece esiste eccome. Utilizzare i dispositivi di protezione è un segno d'attenzione non solo per se stessi ma anche per gli altri. La mascherina va portata».

IL FUTURO

Nessun medico di famiglia si avventura con le previsioni sui prossimi mesi, ma c'è la consapevolezza che l'autunno potrebbe essere molto peggio rispetto all'estate. «Abbiamo la prova che il virus continua a circolare e a preoccuparci è soprattutto la diffusione da parte dei portatori sani in situazioni normali come quelle della cerimonia funebre della comunità camerunense in un parco di Padova - prosegue Crisarà -. Siamo favoriti da un'estate non troppo calda che ha evitato un forsennato uso dei condizionatori, mentre proprio l'eccessivo utilizzo dei condizionatori gli anni passati aveva provocato un picco di polmoniti. Ma a settembre ci troveremo davanti un'intera stagione fredda, una situazione ben diversa rispetto a quella capitata a marzo. Teniamo alta la guardia già da adesso».

Massima allerta negli ambulatori, certo, ma anche nelle case di riposo: «Introdurre il virus in una struttura di anziani è come mettere la nitroglicerina vicino ad una bomba - sospira Crisarà -, porta ad un'esplosione con effetti devastanti». Le armi di difesa, però, ci sono: «Mascherine, distanziamento e tamponi rapidi». Accompagnate, naturalmente, da un'altissima professionalità.

Gabriele Pipia

