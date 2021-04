Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALBIGNASEGOTournée domenicale per la Croce Rossa Italiana: domani ed il 25 aprile, sarà possibile effettuare un tampone antigenico rapido a soli 10 euro direttamente in piazza. Il mezzo mobile, infatti, farà tappa domani a Maserà dalle 11 alle 12:45 in Piazza Bertipaglia, 1; a Casalserugo dalle 14 alle 15.45 di fronte alla chiesa in via Ronchi di Casalserugo, 27; ad Albignasego dalle 17 alle 18.45 nell'area parcheggio di viale Cavour. I 50...