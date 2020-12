LA NOVITÀ

PADOVA L'accordo, sottoscritto il 23 dicembre, è stato protocollato ieri. E annunciato subito dopo dall'assessore Manuela Lanzarin, durante la diretta per fare il punto sull'emergenza Covid. I tamponi, infatti, a breve potranno essere effettuati anche nelle farmacie, in seguito appunto all'intesa raggiunta dalla Regione con le tre sigle sindacali, cioè Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. La regia dell'operazione, che scatterà dal 7 gennaio, sarà del governo veneto, ma i titolari che hanno aderito si stanno già mobilitando per organizzare in piena sicurezza i prelievi che verranno materialmente fatti non dai farmacisti, bensì da un operatore sanitario, bardato con tuta usa e getta, visiera, copricapo, guanti e mascherina.

Maurizio Giacomazzo, titolare dell'attività di Pionca di Vigonza, e segretario nazionale di Farmacie Unite, si sta attrezzando per partire. «A Padova - sottolinea - abbiamo una settantina di iscritti, di cui 25 hanno già aderito su base volontaria. Metteremo a disposizione degli utenti tamponi antigenici faringei, o rinofaringei, e l'esito si conoscerà nel giro di una ventina di minuti. Il test, ad accesso libero, cioè senza impegnativa, si potrà effettuare negli orari di chiusura e previa prenotazione. Il costo di 26 euro è stato fissato dalla Regione».

I DETTAGLI

I kit necessari saranno acquistati in base ai parametri indicati da Palazzo Balbi per questa tipologia di tampone rapido. «Le modalità di esecuzione - ha detto ancora Giacomazzo - possono essere due. La prima prevede che ci sia uno spazio dedicato all'interno della farmacia stessa, per esempio quello solitamente riservato alle analisi, ma devono essere garantiti ingresso e uscita diversificati. E, ovviamente, i locali dovranno essere sanificati e arieggiati dopo l'effettuazione di ogni esame. La seconda opzione, invece, implica l'utilizzo di una zona esterna, adiacente, dove si devono comunque rispettare le distanze tra l'operatore e i pazienti. Questi ultimi, poi, possono attendere nei paraggi l'esito, che noi, sia in caso di positività, che di negatività, dobbiamo inserire nel portale della Regione, per consentire il tracciamento».

Il titolare della farmacia di Pionca sta valutando anche la possibilità di adottare nel suo caso un'ulteriore modalità e cioè di abbassare la serranda, lasciando l'utente all'esterno e l'operatore sanitario all'interno: quest'ultimo, passando la mano con il tampone attraverso le maglie della saracinesca, raggiungerebbe facilmente la persona da sottoporre a test, senza farla entrare.

Sulla validità dell'accordo Giacomazzo non ha dubbi: «In questo momento in cui perdura l'emergenza - ha sottolineato - ci accingiamo a far partire un servizio essenziale, che confermerà il fatto che le farmacie di servizio sono presidi indispensabili, da utilizzare sempre di più, nei quali vengono effettuati screening di rilevanza significativi, come per esempio quello che serve a prevenire i tumori al colon retto. Per non parlare dei prelievi di sangue e dei controlli per la pressione». «E voglio ricordare - ha concluso - che in questo periodo estremamente critico dal punto di vista epidemiologico non abbiamo mai cessato l'attività. Stiamo lavorando pure noi per contenere la pandemia e in quest'ottica ci accingiamo a offrire la possibilità a tutti di poter effettuare il tampone in poco tempo, senza sobbarcarsi i disagi delle code, con modalità semplificate e a costo contenuto. Avremmo voluto partire subito, però questi giorni di festività complicano un po' le procedure. La Regione, comunque, è pronta a metterci in contatto con ditte che forniscono i kit e anche il personale specializzato per effettuarli».

Nicoletta Cozza

