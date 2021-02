LA SANITÁ

PADOVA Arriva il «tampo-spritz», così come è stato battezzato dal presidente del Veneto Luca Zaia, il nuovo progetto di screening pensato per i giovani padovani. Dalle 16 di oggi in piazza Duomo sarà attivato un punto tamponi in orario aperitivo. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, durante la conferenza stampa dalla sede della protezione civile a Marghera. «Partirà da Padova il progetto del professor Baldo ha detto Lanzarin nel pomeriggio in piazza sarà allestita una tenda della protezione civile, dove i ragazzi potranno volontariamente sottoporsi al tampone per la ricerca dell'infezione da Covid-19».

La novità rientra nel Piano di salute pubblica per le scuole, presentato la settimana scorsa da Francesca Russo, a capo della Direzione prevenzione e Sicurezza alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto. L'obiettivo è controllare i ragazzi fino a 25 anni. I test saranno su base volontaria e serviranno a capire l'andamento dei contagi anche fuori dall'ambito scolastico, quindi nei momenti di socializzazione come il rito dello spritz. Lo studio porta la firma di Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche toraciche e vascolari - Unità di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova. L'esperto ha recentemente concluso un altro studio nella popolazione generale, dal quale è emerso che il virus Sars-Cov-2 viaggia in Veneto con una prevalenza nella popolazione intorno al tre per mille. In quel caso è stato utilizzato un tampone rapido - test di terza generazione - in 12 sedi diverse della regione nel periodo dall'8 al 27 gennaio scorsi, quando il Veneto si trovava in zona arancione. A sottoporsi al test sono state 4.678 persone, età media 47,2 anni (da 1 a 104 anni).

L'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero conferma ancora una volta il rallentamento del contagio nel padovano. Tra giovedì e venerdì si registrano quattro decessi e 151 nuovi casi. I postivi al tampone sono 5.075. Risale lievemente la pressione ospedaliera. I pazienti ricoverati per Coronavirus sono 313, cinque in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 33 sono in terapia intensiva. Scende il numero di pazienti negli ospedali di comunità. Le strutture intermedie hanno in carico 57 persone, se ne contano due in meno nelle 24 ore.

Nasce intanto ad Albignasego il primo percorso terapeutico post-Covid per pazienti non gravi. Sarà operativo dalla settimana prossima all'interno del Poliambulatorio privato Esculapio con tre specialisti dedicati. Lo pneumologo per i problemi respiratori, il cardiologo per una valutazione cardiorespiratoria e la psicoterapeuta per un supporto psicologico. L'idea nasce dal direttore sanitario della struttura, la dottoressa Emanuela Zanella. «Le statistiche rilevano che il 45% degli ex positivi, ha ancora sintomi dopo sette mesi come stanchezza cronica, fiato corto, difficoltà a concentrarsi e paura del rientro alla vita quotidiana spiega la dottoressa Zanella - Da qui nasce l'idea di offrire e sostenere il paziente, che ha contratto il virus, con un supporto psicofisico. Le prestazioni verranno erogate in un unico pomeriggio previo appuntamento. Con questo servizio abbiamo pensato di dare una risposta a quei pazienti che non hanno avuto un ricovero ospedaliero ma che continuano ad avere postumi gravi della malattia come problemi respiratori, problemi nutrizionali, malessere e difficoltà tornare alla normalità». Nella struttura, nata nel 2008, lavorano molti professionisti, con cure e attrezzature all'avanguardia.

Lunedì intanto scatta la campagna vaccinale di massa nei sei centri individuati dall'Ulss. Così ieri la sindaca di Monselice, Giordia Bedin, su Facebook: «A causa di ritardi del servizio postale, molte persone nate nel 41 non hanno ricevuto le lettere di invito alla vaccinazione. Si invitano queste persone a presentarsi comunque presso la sede vaccinale, vecchio ospedale di Monselice, dalle ore 14,00 alle ore 17,30 di lunedì 15 Febbraio o a chiamare il numero verde 800 032 973».

