Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOALBIGNASEGO «Sarà la sagra più sicura del mondo». Ne è certissimo don Cesare Contarini, pronto ad aprire i cancelli del campo parrocchiale di San Lorenzo di Albignasego il 6 agosto, proprio in concomitanza con l'entrata in vigore del Green pass. «Lo chiederemo a tutti all'ingresso e chi non lo avesse, per le più svariate ragioni, potrà effettuare un tampone nel punto allestito dalla Croce Rossa». È pronto al suo primo evento...