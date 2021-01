L'ANNUNCIO

BAGNOLI (n.b.) «Siamo in tanti ad essere positivi al Covid-19, un virus che si sta diffondendo anche da noi. Purtroppo non mi ha risparmiato e dal 5 gennaio, un bello scherzo della Befana 2021, sono in isolamento ed oggi ho avuto la conferma al tampone molecolare che è risultato essere positivo». Così, anche attraverso i social, il sindaco Roberto Milan annuncia di aver contratto la malattia. «Ho sintomi influenzali più o meno pesanti che spero passino presto», racconta il primo cittadino, che così prosegue: «Lavoro a distanza e sono in contatto con gli uffici comunali e con il vicesindaco Matteo Ruzzon. Il mio pensiero va sopratutto a chi sta veramente male, a rischio e soffre per questa preoccupante pandemia. Auguro a loro una rapida guarigione e di tornare presto a rivederci in presenza». É rimasto a casa ancora per precauzione anche il sindaco di Casalserugo Matteo Cecchinato, dopo che la moglie era risultata positiva ad un controllo sul luogo di lavoro. Il tampone molecolare è risultato negativo, ma il primo cittadino ha preferito proseguire per qualche giorno l'isolamento fiduciario a titolo precauzionale.

