Tamponamento tra cinque veicoli: la tangenziale va in tilt

VIABILITÀPADOVA Mattinata di passione per gli automobilisti ieri mattina in tangenziale. Un incidente, che ha coinvolto cinque mezzi, in corso Australia all'altezza dello svincolo dell'aeroporto Allegri, in corsia nord, ha letteralmente paralizzato il traffico durante l'orario di punta. Erano le 7.45 circa quando cinque veicoli sono stati coinvolti nello schianto. Un solo ferito, non grave, alla guida di una Renault Clio, un 33 enne di Albignasego. Anche i mezzi non hanno subito danni particolari. I rilievi, però, hanno causato la chiusura...