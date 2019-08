Tampona un furgone con l'Harley medico muore al ritorno dal lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAPADOVA Sembrava un incidente banale, uno dei tanti che avvengono nell'anello delle tangenziali, invece è costato la vita al centauro 55enne. Roberto Perongini, medico legale dell'Inail di Venezia, residente in piazza insurrezione, martedì pomeriggio stava tornando a casa dal lavoro in sella alla sua Harley Davidson, quando, ormai nemmeno a un paio di chilometri dalla sua meta, poco dopo le 15, ha tamponato violentemente una furgone Ducato: trasportato in ospedale, le sue condizioni sono parse gravi, ma non così tanto da temere per...