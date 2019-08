Tampona con l'Honda: gravissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova M.S, 31 anni, di Monselice, coinvolto nella notte tra mercoledì e giovedì in un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua Honda in via Rovigana, a poche centinaia di metri da casa, quando, all'altezza del distributore Agip, ha tamponato l'automobile che lo precedeva, una Fiat Punto, condotta da G.G., 59 anni, di Stanghella. In seguito all'impatto, i due mezzi sono finiti in un fossato. Il fragore dello schianto è stato avvertito dai residenti che hanno subito chiamato...