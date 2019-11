T-red al Bassanello, avviso agli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÁPADOVA «Cari studenti, quando con i vostri motorini vi fermate al semaforo rosso fate molta attenzione: per essere multati basta oltrepassare la linea bianca». È questo il succo della lettera spedita ieri dal comandante della Polizia locale Lorenzo Fontolan agli alunni di trenta scuole superiori di Padova e dei comuni della cintura urbana. L'obiettivo è avvisarli che da lunedì scatteranno le multe all'incrocio tra il ponte Isonzo, via Vittorio Veneto e la Statale 16 Adriatica. Qui, in zona Bassanello, è stato infatti installato...