PADOVA Calano del 10% i ricoveri in Azienda ospedaliera e si libera anche la Clinica medica quinta, che torna ad essere Covid-free. Pare che le restrizioni adottate durante il periodo natalizio stiano iniziando a dare i primi risultati, contribuendo ad allentare prima di tutto la pressione ospedaliera. Lo conferma il manager via Giustiniani, che ha coordinato il piano aziendale di gestione dell'emergenza sin dai primi momenti della pandemia. «Adesso bisogna essere molto prudenti sottolinea il dg Daniele Donato - ieri la Regione ci ha dato dei segnali di attenzione. Se noi come Veneto stiamo registrando questa riduzione, le Regioni vicine stanno registrando la terza ondata. Non sappiamo se siamo al termine della seconda ondata o se abbiamo cavalcato la seconda per poi arrivare alla terza». In via Giustiniani si è passati da 211 posti letto occupati da pazienti Covid il 9 gennaio scorso, ai 191 attuali. L'ultima novità risale a ieri, i 32 letti all'ottavo piano del Policlinico del reparto di medicina interna diretto dal professor Paolo Angeli, sono tornati alla normale attività».

Prima hanno iniziato a scendere gli accessi Covid al Pronto soccorso: da una media di 60 accessi al giorno registrata a dicembre, si è passati a 40 accessi nelle 24 ore a gennaio. «Stiamo osservando una fase di deflessione, che ci auguriamo tutti possa continuare, per avviarci verso una stabilizzazione in decrescita afferma per parte sua il direttore del reparto di urgenza-emergenza, Vito Cianci - Meno accessi, meno ricoveri rispetto alla settimana precedente. Quindi, un bagliore di luce, che ci fa guardare avanti con rinnovata speranza. Senza mai però abbassare, neanche per un solo momento, la guardia».

Poi sono calati i ricoveri a Malattie infettive. Sabato scorso, dopo mesi di crisi e di stress in corsia, si è svuotata un'intera area di degenza con quattordici posti letto. «I ricoveri sono in calo da una decina di giorni spiega la responsabile, Annamaria Cattelan Speriamo che tutti gli sforzi fatti, dalle restrizioni al vaccino, contribuiscano a migliorare la situazione. L'importante è che ora non si diffondano altre varianti del virus».

Lunedì è stata liberata anche la terapia intensiva al quarto piano del policlinico. Si tratta dell'ultima rianimazione convertita a Covid appena un mese fa, a causa del progressivo aumento delle richieste. Ora il trend si è invertito, ma non deve dare adito a illusioni. «Da una decina di giorni stiamo registrando una riduzione delle domande di ricoveri, sia nella degenza ordinaria in Malattie infettive che in terapia intensiva sottolinea Donato - Abbiamo avuto una contrazione che si può quantificare in circa il 10%, ma è presto per parlare di un calo stabile. Il bilancio tra dimessi e nuovi ingressi è suscettibile di cambiamenti».

La chiusura della terapia intensiva rappresenta un passaggio importante per la cittadella sanitaria. «Così abbiamo recuperato sei posti letto di cure intensive specifica Donato - questo ci permetterà di garantire parte dell'attività chirurgica che finora era stata bloccata dall'emergenza».

Il calo della pressione ospedaliera potrebbe avere una ricaduta rilevante per la comunità con l'avvio del ripristino delle attività mediche e chirurgiche bloccate in fase d'emergenza. In questo momento circa il 12% dei posti letto di degenza in via Giustiniani sono impegnati per pazienti Covid, oltre il 40% di rianimazione. Nei reparti Covid lavorano circa 900 persone tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. L'attività ordinaria, durante tutta la seconda ondata della pandemia, non si è mai fermata in Azienda ospedaliera. Come da programmazione regionale sono stati sospesi solo gli interventi chirurgici programmati e rinviabili, con l'obiettivo di liberare personale e di non andare a gravare ulteriormente sulle rianimazioni.

Le emergenze sono sempre state garantite, un esempio sono i trapianti d'organo: dal 21 febbraio al 16 dicembre sono stati effettuati 91 trapianti fegato, 170 di rene (di cui 41 da vivente), 36 di cuore, 21 di polmone.

