PADOVA Ci ha provato, senza dubbio. Nonostante la febbre Arturo Lorenzoni ieri mattina ha deciso di collegarsi virtualmente con Venezia per una videoconferenza del Pd. E nonostante il primo malore in diretta, ha provato a rialzarsi e a continuare come se nulla fosse. Dopo essere svenuto per la seconda volta nel giro di sessanta secondi, però, ha dovuto arrendersi. L'ex vicesindaco di Padova, ora candidato governatore del centrosinistra, nel primo pomeriggio di ieri è stato portato in ambulanza al pronto soccorso e poi ha passato la notte ricoverato al reparto di Malattie infettive. Risultato positivo al Covid venerdì mattina, ha accusato un calo di pressione. Le cause? Lo stress e il virus, molto probabilmente.

Nonostante sia in isolamento domiciliare, il professore di Economia dell'energia aveva dichiarato fin da subito di voler proseguire la campagna elettorale. Un messaggio ottimista ribadito anche ieri alle 10 del mattino: «Buongiorno a tutti! Sto un po' meglio, la tosse sta passando. Fortunatamente sto ricevendo l'affetto di tantissime persone: mi hanno anche portato i giornali! Ci aggiorniamo tra un po', intanto buona domenica a tutti». L'aggiornamento, però, non è certo quello preventivato. Poco dopo le 13, dopo 50 minuti di diretta, il candidato del centrosinistra sviene due volte mentre il ministro Boccia e il sottosegretario Baretta stanno parlando di autonomia. Crolla sulla scrivania, si rialza e poi crolla di nuovo sul pavimento. Riprende subito coscienza, ma la situazione è seria.

La moglie e il figlio, isolati in altre stanze della casa, sentono il tonfo e si precipitano da lui. Immediata la chiamata al 118. Un'ambulanza porta Lorenzoni al pronto soccorso e alle 14 arriva la prima nota ufficiale dello staff: «Arturo ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Si è prontamente ripreso. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani». La seconda nota ufficiale arriverà in serata e porterà la firma dello stesso Lorenzoni: «Ho avuto un calo di pressione legato alla presenza del Coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con vari accertamenti. L'ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione». Gli esperti, sollecitati sull'episodio, sono sicuri: «Stress e agitazione, in ogni caso, rischiano di far precipitare le condizioni di salute di chi è affetto da coronavirus, riducendo la capacità di ossigenazione». Intanto il video del malore viene pubblicato su alcuni siti e sui social, dove compaiono anche messaggi da censura. «Centinaia di haters - accusano i suoi collaboratori - si sono scatenati con messaggi offensivi, augurando la morte o addirittura insinuando che il malore altro non fosse se non una trovata per farsi pubblicità. C'è chi non perde occasione per mostrare il lato peggiore dell'umanità».

Intanto, oltre a Lorenzoni, sono in isolamento altre cinque persone (tutte negative al tampone). Sono la moglie, un figlio, due collaboratori e un'altra persona che lo aveva accompagnato ad un appuntamento elettorale. Per il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 i contatti stretti per cui è stato necessario il tampone sono 20 a Padova e altri 20 nel resto del Veneto. Nel giro di due giorni, però, 500 persone in tutta la regione hanno deciso di farsi comunque testare temendo di essere state contagiate. I timori sono stati spazzati via dai primi esiti: per ora nessun maxi-focolaio.

Gabriele Pipia

