Sversamento di cemento, è caos in corso Australia

VIABILITÀPADOVA Il cemento liquido invade corso Australia e il prossimo fine settimana scatta la chiusura dello svincolo su via Dei Colli, Si prevedono, dunque, giorni di passione per gli automobilisti che utilizzano quotidianamente il tratto di tangenziale che unisce i caselli autostradali di Padova ovest e Padova sud. Tutto ha avuto inizio venerdì scorso quando, a causa di un incidente in un cantiere di Terna che deve realizzare uno scavo sotto la tangenziale per far passare una conduttura elettrica, una quantità ingente di cemento...