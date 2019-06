Svaligiati gli studi di avvocati e notai: spariti soldi e orologi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FURTIPADOVA Uno studio, poi un altro e un altro ancora. Ci hanno preso gusto i malviventi che nella notte tra lunedì e martedì hanno preso di mira due palazzoni di via Tommaseo, a due passi dalla Fiera di Padova. I ladri hanno colpito in quattro studi associati di avvocati e commercialisti e poi anche in due studi notarili. Il bottino è di svariate migliaia di euro e gli uomini della polizia scientifica hanno lavorato sul posto diverse ore per raccogliere tutti gli indizi utili.L'allarme è scattato martedì mattina quando un...