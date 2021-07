Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Crolla il numero di alunni alle scuole elementari, ma si registra un netto aumento degli iscritti per gli istituti superiori. E probabile, quindi, un aumento di studenti che useranno i mezzi pubblici. Con in mano i dati ufficiali relativi al prossimo anno scolastico il provveditore Roberto Natale si presenterà oggi pomeriggio a Palazzo Santo Stefano per il primo vertice sulle scuole convocato dal nuovo prefetto Raffaele...