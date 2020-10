In molti erano rimasti fermi a guardare l'evolversi della situazione, attendendo di capire come avrebbe funzionato il Superbonus 100%, che prevede il credito d'imposta per alcune tipologie di lavori di ristrutturazione, volti soprattutto ad aumentare la sostenibilità delle abitazioni. Intesa San Paolo e Assindustria Venetocentro hanno stretto un accordo per cui la banca proporrà soluzioni di finanziamento per aiutare le aziende nella fase di esecuzione dei lavori, altrimenti dovrebbero aspettare la fine per essere pagate (cavillo che non convinceva le categorie economiche). «Il Superbonus e gli altri provvedimenti collegati sono un'opportunità rilevante per dare sostenibilità ed efficienza energetica al patrimonio abitativo nazionale e promuovere il lavoro delle imprese delle costruzioni, spesso con soluzioni di sostenibilità» dicono i vertici di Assindustria Venetocentro, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco. Oltre a finanziamenti che accompagnino le aziende durante i lavori, il gruppo ha stipulato un accordo con Deloitte che offrirà consulenze gratuite per i clienti di Intesa San Paolo riguardo le diverse fasi di intervento. L'obiettivo è agevolare le imprese a ripartire. «In questa delicata fase di rilancio dell'economia è fondamentale il dialogo con le associazioni di categoria del territorio per favorire il credito alle imprese - commenta Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli e Trentino di Intesa San Paolo - Il settore edile ha una lunga filiera che interseca diversi altri settori e un suo rilancio può contribuire a una ripresa economica complessiva».

Si.Mo.

