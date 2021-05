Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POSIZIONEPADOVA Superbonus 110 per cento, Boschetto: «Ora è il momento di rendere più accessibile la misura per tutti. E' importante che il governo intervenga con il Decreto semplificazioni per far sì che il bonus esprima davvero il suo potenziale». Così si esprime Roberto Boschetto presidente di Confartigianato Imprese Padova.«Sino a fine aprile, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto fornire 6.500 chiarimenti su tutto il territorio...