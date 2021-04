Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Nelle ultime 24 ore il padovano ha raggiunto l'ennesimo drammatico record, superando la soglia dei 1.700 decessi per Covid dall'inizio della pandemia, per l'esattezza 1.701. L'ultimo bollettino di Azienda Zero mostra 227 nuovi contagi e tre vittime tra martedì e mercoledì. I positivi al tampone scendono a 4.756, un dato che fa ben sperare, visto che la precedente rilevazione era sopra quota 5mila. La discesa della curva...