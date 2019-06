CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Superata l'amarezza del primo momento, è ancora dell'idea di lasciare la politica?«Questa settimana sono molto impegnato con la scuola e così lascerò sedimentare il risultato. La prossima mi incontrerò con i gruppi che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale e decideremo insieme come procedere. I ragionamenti saranno fatti anche guardando alle quasi tremila persone che mi hanno votato. Mi hanno fatto molto piacere gli oltre cento messaggi ricevuti con l'invito a non lasciare. E quindi ora voglio fare un ringraziamento sincero a...