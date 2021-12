(L.P.) Super Green Pass e il passaggio annunciato in zona gialla hanno la meglio sul tutto esaurito nei ristoranti dei Colli. Dopo un'estate che ha segnato una ripresa alla grande dell'attività dei locali collinari, le prenotazioni, fino a poco tempo proiettate verso il sold out natalizie languono o procedono addirittura a passo di gambero. «Il telefono squilla in continuazione spiega Andrea Legnaro, titolare dell'Antica Trattoria da Ballotta a Torreglia ma per annunciarci disdette da parte soprattutto di chi finora si era conquistato un posto a tavola esibendo il solo tampone. Sono saltati i pranzi natalizi di gruppo e le disponibilità che si sono create vengono un po' alla volta completate da prenotazioni a tavoli di coppie». C'è chi, come Giuliano Lionello, titolare del Ristorante Al Pirio attende gli ultimi giorni prima di concordare le forniture per un numero di clienti ancora incerto. «Magari si augura gli spazi che improvvisamente diventano vuoti verranno occupati dagli indecisi dell'ultima ora». Il trend insomma, non lascia tranquilli gli operatori. Anche perché alle prenotazioni natalizie a rilento fa riscontro una richiesta bloccata di tavoli e coperti per l'ultimo dell'anno. «In questo periodo prima del Covid sottolinea Elena Cristofanon, titolare del Ristorante a Rovolon le prenotazioni per S. Silvestro erano già chiuse. Quest'anno, invece, nemmeno l'attrattiva del ballo dell'ultimo dell'anno sollecita le prenotazioni». Anche i locali più tradizionali, subiscono il condizionamento delle disdette. Ma c'è chi fa buon viso a cattiva sorte. «Per Natale racconta Diego Dal Santo erede dell'antico ristorante da Fufi di Cinto ha dato forfait una compagnia. Ne ho approfittato per guadagnare spazio e sistemare tavoli da 4 persone, puntualmente prenotati da avventori del posto».



