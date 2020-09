LA RIAPERTURA

VO' Occhi vispi e zainetto in spalla mentre percorrono il vialetto della scuola, a manina con mamma e papà. Una scena che sa finalmente di normalità nel focolaio veneto del coronavirus. Ieri mattina Vo' ha riaperto la scuola, accogliendo le matricole dell'infanzia Gianni Rodari. Una campanella carica di speranza, a sei mesi e mezzo da quel fatidico 21 febbraio che ha segnato l'inizio dell'epopea del comune collinare. Le famiglie sono arrivate alla spicciolata in via Mazzini già dalle 8.30, accolte dal preside, dalle insegnanti, dal sindaco. Ma anche da un folto gruppo di giornalisti e telecamere: Vo', paese simbolo del Covid-19 continua ad essere sotto i riflettori e lo sarà ancora di più fra una settimana esatta quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà a inaugurare il nuovo anno scolastico. Al cancello una pattuglia dei carabinieri si accerta che non si creino assembramenti.

LE NORME

Ma a Vo' hanno applicato per primi le norme anticontagio, tanto che anche i bambini indossano la mascherina con disinvoltura. L'emozione è visibile negli occhi di tutti. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In questi mesi il cortile ha visto più volte lunghe file di cittadini in coda per i tamponi. Oggi invece torna a popolarsi delle voci e dei sorrisi dei bambini, quelli dei 19 piccoli e piccolissimi del primo anno di asilo. Hanno due anni e mezzo o tre e si affacciano alla scuola per la prima volta, oppure l'hanno conosciuta soltanto per qualche settimana, prima che il lockdown del paese li costringesse a chiudersi in casa. Tra questi 19 cuccioli c'è chi ha lo zainetto pronto già da mesi. Gabriele è contentissimo, Bryan tira il braccio della mamma per raggiungere l'atrio, addobbato a festa. Il cartellone appeso al muro condensa il valore di questo ritorno in aula: «Evviva la scuola! La scuola siamo noi».

«Siamo felici di essere qui dice mamma Melissa adesso Bryan potrà finalmente socializzare con altri bambini dopo tutti questi mesi passati in casa». «Siamo fiduciosi le fa eco Francesca, tenendo per mano il suo piccolo Sebastiano, zainetto verde e mascherina azzurra di Spider-Man . Loro hanno bisogno di ricominciare ed è giusto tornare a scuola. I rischi ci sono ma siamo più speranzosi che preoccupati». La vicepreside Lorena Bruscaggin, che è anche la responsabile Covid dell'istituto, osserva la scena con tenerezza, come se volesse catturare ogni singolo dettaglio di questo momento atteso così a lungo. «Sono felice di vedere questi bambini che arrivano contenti in braccio ai genitori o a manina, forse sono un po' spaventati dalle troupe, ma oggi è un giorno di festa dice tenendo gli occhi fissi sul vialetto percorso a passi ora timidi, ora vivaci dai piccoli alunni . Giovedì accoglieremo anche i bambini più grandi dell'infanzia e i ragazzi delle elementari e delle medie, sarà un'emozione fortissima».

Per le classi prime di ogni ciclo, comprese le matricole di oggi, l'istituto di Lozzo Atestino ha organizzato un'accoglienza speciale così da aiutarli a familiarizzare con il nuovo ambiente. Oggi i piccolini resteranno a scuola soltanto un'ora, con i genitori al loro fianco. Ma prima bisogna misurare la temperatura: grandi e piccini offrono la fronte al termoscanner impugnato con gentilezza dai volontari della Protezione civile. Qualche bimbo è impaurito ma quel velo di timore si dissolve non appena la porta a vetri si spalanca sulla maestra Marzia. Ha i capelli biondissimi, gli occhi cerchiati di brillantini e un sorriso contagioso, ben visibile dietro la mascherina trasparente. L'ha indossata apposta. Una goccia di gel igienizzante sulle manine dei bimbi e poi via a giocare nell'atrio e nel cortile. Sono da poco passate le 9: la porta si chiude e i piccoli di Vo' iniziano il loro primo giorno di asilo. A Valbona stanno entrando altri 15 loro coetanei, mentre a Fontanafredda 7. Il tempo vola: alle 10 è già ora dei saluti, scanditi da una canzoncina. Ci si dà appuntamento a domani.

L'USCITA

All'uscita è una sfilata di sorrisi. «È andata benissimo commenta una mamma . Si vede che in questi mesi la scuola si è data molto da fare per preparare il rientro in piena sicurezza». «Non c'è stata neanche una lacrima», aggiunge Francesca. Soltanto qualche strillo al momento di tornare a casa, segno che a scuola i bimbi si sono sentiti subito a proprio agio. «Vedere che la scuola riparte è una grande emozione afferma il preside Alfonso D'Ambrosio Abbiamo accolto con fiducia questi primi alunni». Soddisfatto anche il sindaco Giuliano Martini: «Credo che la cosa più bella per questi bambini ma anche per i ragazzi che inizieranno nei prossimi giorni, sia guardare negli occhi i propri compagni, parlare e giocare con loro, dopo questi sei mesi di lontananza».

Maria Elena Pattaro

