IL PANETTIERE

BORGO VENETO Era lo storico panettiere di Saletto, Borgo Veneto. Ma il covid lo ha strappato alla sua famiglia e alla comunità. Gilberto Romanato aveva 78 anni e pochi giorni prima di Natale era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia per la comparsa di sintomi persistenti. Dopo qualche giorno le sue condizioni parevano essere migliorate, e così l'anziano aveva potuto fare ritorno a casa, dall'amato figlio Roberto, la nuora Alessandra e le nipotine Giulia e Carla. La serenità è durata però poco. Gilberto infatti è stato di nuovo male, e si è reso necessario un nuovo ricovero all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. È spirato lunedì scorso. La sua famiglia, incredula e addolorata, si è vista nel frattempo costretta a restare in isolamento. E ora il figlio Roberto, che gestisce il panificio di via Garzara, non si dà pace all'idea di non poter più riabbracciare il padre, dopo aver perso anche la madre tre anni fa.

Gilberto, che ha aiutato in panificio fino a che il virus non glielo ha impedito, aveva cominciato come garzone di bottega ad appena 13 anni, per poi aprire la propria attività nel 1969. Il suo panificio era diventato un punto di riferimento per tutto il territorio, anche per il cavallo di battaglia di Gilberto: un inimitabile pan biscotto.

Ora l'attività è passata nelle abili mani di Roberto, ma il ricordo di Gilberto resterà vivo a lungo nel cuore di quanti l'hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA