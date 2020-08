È on-line la piattaforma web messa a punto dall'Area Servizi Informatici e Telematici dell'Ateneo, disponibile sia da pc che da smartphone e tablet, per la richiesta delle nuove tipologie di contributi messi a disposizione dall'Ateneo.

In particolare nel sito https://aiutididattica.unipd.it è attiva la richiesta della SIM dati da 60 GB/mese, del modem e del contributo sull'acquisto di un notebook per le matricole dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, mentre nelle prossime settimane saranno attivate anche le sezioni per i trasporti e gli alloggi. La procedura on-line, accessibile tramite le proprie credenziali di autenticazione, consente di verificare quali sono i servizi e benefici che possono essere richiesti in base ai requisiti del singolo studente.

Per la parte sim/modem, oltre a prendere visione della relativa informativa, sarà possibile prenotare l'accesso presso diversi negozi del Provider Tim , in base al luogo di consegna/ritiro definito dallo studente. In una fase successiva, lo studente potrà autonomamente procedere all'attivazione della Sim in suo possesso sempre tramite la medesima piattaforma.

Qualora lo studente non intenda usufruire del servizio di connettività potrà, tramite la piattaforma, prenotare un set con alcuni articoli predefiniti da ritirare presso il Negozio Unipd Store a Palazzo del Bo, o decidere se utilizzare uno sconto di 60 euro presso il medesimo negozio.

