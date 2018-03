Suicida a 14 anni, c'è l'ombra del bullismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOPADOVA È ancora avvolto nel mistero il suicidio della ragazzina nigeriana di 14 anni. La studentessa, iscritta al primo anno del liceo scientifico Curiel, che si è uccisa iniettandosi una dose di insulina. L'adolescente dopo quindici giorni di coma, è deceduta il 9 novembre dell'anno scorso. Ma per quella morte le indagini, condotte dal sostituto procuratore Cristina Gava, non si sono ancora concluse. Il sospetto è che la quattordicenne, in un momento della sua esistenza dove si sentiva sola, sia stata vittima di atti di bullismo....