VO' EUGANEO In tempo di Coronavirus, il contagio corre anche sui social, dove in questi primi giorni di quarantena i messaggi allarmistici sono rimbalzati da una pagina Facebook all'altra innescando polemiche, battibecchi e preoccupazione. Con il rischio di interferire con le direttive impartite dalle autorità sui comportamenti da tenere per evitare un'ulteriore diffusione dell'epidemia.

Come è successo sabato sera, quando su uno dei gruppi Facebook di Vo è comparso l'appello-sfogo di una cittadina. «Scendiamo tutti in piazza! Invece di chiudere le frontiere a chi ha portato la malattia a casa nostra, il nostro governo ha deciso di imprigionare noi. Siamo agli arresti domiciliari senza aver commesso alcun reato» si legge nel post. Il riferimento è al decreto firmato dal governo nella serata di sabato per blindare il paese collinare. «È chiaro che questo provvedimento causerà danni economici irreparabili alla maggior parte di noi che lavora in proprio».

Da qui l'invito a radunarsi in piazza in segno di protesta. Proprio quello che l'amministrazione aveva raccomandato di non fare, invitando i cittadini di uscire il meno possibile. Le reazioni non si sono fatte attendere: e se qualcuno ha tentato di ricondurre la donna a più miti consigli, altri l'hanno accusata senza mezzi termini di non avere alcun senso civico. Altri invece hanno affidato ai social tutte le loro ansie e i loro timori riguardo al blocco degli accessi e al test-verità: «Dove andiamo a procurarci le mascherine? E il cibo? Quando ci faranno i tamponi? E in caso di esito positivo dove saremo isolati?».

In molti si lamentano di non ricevere notizie tempestive dall'amministrazione comunale. «Stiamo facendo del nostro meglio per gestire l'emergenza spiegava ieri pomeriggio l'assessore Mauro Facchin comunicando solo informazioni certe e attendibili attraverso i nostri canali istituzionali, compresa la pagina Facebook del Comune. È importante che i cittadini collaborino evitando allarmismi». Ma c'è anche chi usa i social per condividere un piccolo stratagemma: la mascherina fai-da-te in attesa che arrivino eventuali rifornimenti visto che le due farmacie hanno esaurito le scorte due giorni fa. Il dispositivo è frutto dell'ingegno di un cittadino, che su Facebook ha pubblicato un tutorial su come fabbricare una mascherina usando oggetti che tutti hanno in casa.

