SUI COLLI

TEOLO Raffiche di vento di inaudita violenza e scrosci impetuosi d'acqua, hanno messo in ginocchio nel tardo pomeriggio di ieri la vasta zona trasversale compresa fra Due Carrare e Teolo. Alberi abbattuti, rami e allagamenti hanno costretto ad ore di incessante lavoro i Vigili del Fuoro di Padova e di Abano.

Dopo il nubifragi di domenica scorsa, il maltempo ha concesso un altro pauroso bis. L'intervento più difficile delle squadre dei pompieri si è verificato a Due Carrare, non distante dalla zona del Cineplex, dove il crollo di un albero ha investito in pieno una centralina del gas, distruggendola. La fuga del combustibile ha subito concretizzato il rischio di possibili esplosioni, subito sventato dai tecnici dei vigili del fuoco pronti a mettere la zona in sicurezza.

Ma è stato soprattutto lungo il tracciato della provinciale dei Colli che il nubifragio si è scatenato con particolare violenza. A farne le spese sono stati i grossi platani lungo la strada che sono precipitati in più punti, interrompendo il flusso di traffico. Una grossa pianta è crollata sulla strada all'altezza di villa Lugli nell'abitato di Bresseo, ma non è stata la sola. Altri crolli, altrettanto consistenti sono avvenuti nei pressi di villa Callegato e quindi a Villa, nella zona antistante l'ex stabilimento della Lofra. Il traffico è letteralmente impazzito, alla ricerca di punti di deviazione oltre le interruzioni. Ma non è stato assolutamente facile individuarle. Via Circuito Montebello, altra strada provinciale che collega Treponti alla zona di Montemerlo e Cervarese è infatti diventata presto un lungo percorso ad ostacoli con piante precipitate a cavallo della strada.

Non diversa la situazione nella zona di Monterosso, dove gli ingressi di alcune case sono stati letteralmente murati da tronchi precipitati a ridosso dei passi carrai. A creare ulteriori complicazioni al traffico sono state situazioni di allagamento nella zona di Bresseo. Decine sono state le chiamate da parte di numerosi residenti finiti con taverne e cantine in ammollo. Non sono mancati attimi di paura anche nella zona residenziale circostante la scuola primaria Montessori di Treponti, dove un albero è crollato a ridosso di una casa, con danni comunque non consistenti. Il vento ha fortunatamente risparmiato altre zone del territorio teolese, come il capoluogo collinare e Castelnuovo. Ma situazioni comunque critiche si sono registrate nei territori di Montemerlo, Cervarese e Rovolon, dove non si sono contati gli alberi precipitati sulle strade. Risparmiati dalla furia della tempesta invece le zone di Galzignano e Torreglia.

ALLE TERME

Dieci minuti di pioggia e forte vento. Il maltempo ha fatto una rapida incursione nell'area termale, a partire dalle 19. Ad Abano, le raffiche hanno abbattuto un platano in via Armando Diaz, all'altezza della pizzeria Rosa del deserto. Non si lamentano comunque conseguenze per persone e cose. La prima a intervenire sul posto è stata una pattuglia della Polizia locale aponense per regolare il traffico automobilistico. L'albero caduto ha infatti ostruito l'intera strada, rendendo impossibile il transito dei veicoli, costretti a deviare per via Puccini, nel quartiere San Lorenzo, e via Lazzaretto. Le operazioni di rimozione del platano abbattuto dal vento sono state successivamente eseguite da una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento termale che in breve tempo hanno messo in sicurezza l'area. In via Monterosso, principale arteria dell'omonimo quartiere, si sono registrati parziali allagamenti della sede stradale, ma l'acqua è rapidamente defluita, senza creare grossi problemi al traffico. Un'interruzione dell'energia elettrica si è verificata in via Cesare Battisti, fino all'intersezione con la tangenziale dei Colli. Nella vicina Montegrotto il nucleo locale di Protezione civile non ha segnalato criticità.

Lucio Piva

Eugenio Garzotto

