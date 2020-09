IL RIENTRO

VO' «Evvai si torna a scuola!». A Vo' la campanella di ieri mattina è stata musica per le orecchie dei 250 studenti di elementari e medie. Non la sentivano dal 21 febbraio, il giorno in cui la storia del paese collinare ha preso una piega imprevista, con la scoperta dei primi due casi di contagio e la prima vittima europea di coronavirus. Il resto è storia e loro ieri erano lì per scrivere una nuova pagina, emozionati e fiduciosi. I cancelli della primaria Guido Negri e della secondaria Alfonso Pilonato stanno per aprirsi dopo sei mesi e mezzo di stop. Primo a chiudere a causa del lockdown del paese, il plesso di Vo' è stato anche uno dei primi a riaprire, con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata dal Miur (14 settembre). Per recuperare i due giorni di vacanze in occasione della visita di lunedì del presidente Mattarella, che inaugurerà da qui il nuovo anno scolastico. E fare le prove tecniche in vista dell'importante evento.

I PIÚ GRANDI

Le matricole della scuola dell'infanzia hanno già rotto il ghiaccio lunedì, ieri invece è stato il giorno del rientro tanto atteso degli studenti più grandi. Genitori, bambini e ragazzi si trovano davanti ai due ingressi. La tentazione di riabbracciarsi è forte, ma non si può. La prima regola per il rientro in sicurezza è il distanziamento. I primi a entrare, alle 7.55, sono i ragazzi delle medie. «Non avete fretta stamattina? chiede un prof alla sezione che indugia sul cancello è l'emozione che vi frena?». Gli insegnanti sventolano le mani chiamando una dopo l'altra le varie classi: si entra a scaglioni nelle 32 aule riallestite con nuovi arredi. La prima media si ferma in cortile, per un saluto speciale. La distanza si misura aprendo le braccia, così i ragazzi assomigliano a tanti piccoli aeroplanini. Il nuovo anno scolastico è pronto al decollo.

«Siete diventati grandi dice il preside Alfonso D'Ambrosio, la sua voce è calda, il tono rassicurante . Non abbiate paura, sarà un bel giorno. Benvenuti e benvenute. Andrà tutto...». «Bene», gli rispondono in coro. «Meglio», li corregge lui prima di allontanarsi a salutare altre classi. Ci sono i bimbi delle elementari da accogliere, con un occhio di riguardo per i 20 piccolini di prima. Per loro le maestre hanno preparato cartelli colorati con scritto Bentornati a scuola. Che cosa vogliono imparare quest'anno? Alla domanda della maestra qualcuno risponde senza indugio: «A scrivere da solo la letterina a Babbo Natale».

LA FIDUCIA

Una mamma chiede che i bambini siano accompagnati anche emotivamente perché hanno attraversato momenti difficili. È esattamente quello che la scuola intende fare: oggi non si riaprono i libri ma il cuore. «Non vedevano l'ora di tornare in classe dicono i genitori , è importante che la scuola ricominci in presenza. Il rischio zero non esiste ma siamo fiduciosi perché l'istituto ha fatto un ottimo lavoro». Un serpentone di grembiuli blu entra nell'atrio, tutti in fila indiana. E scende anche qualche lacrimuccia: Karj, prima elementare, non vuole proprio staccarsi dalla mamma, ma alla fine si lascia convincere dalle maestre. Qualcuno offre la fronte ai volontari della protezione civile che impugnano con gentilezza il termoscanner. La temperatura viene misurata a campione: così prevede il patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie, che si sono impegnate a rilevarla a casa ogni mattina e a non mandare a scuola i ragazzi in caso di febbre o sintomi sospetti. In 2. D, dove sono schierati 14 nuovi banchi colorati, c'è un posto vuoto in prima fila sotto la finestra. «Un nostro compagno ha la tosse», dice Arianna, dall'altro capo della stanza. Su ogni banco è appoggiata una boccetta di gel igienizzante da 100 millilitri, che verrà ricaricata all'occorrenza. La scuola fornirà anche le mascherine. Dal commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ne sono arrivate 2mila: bastano soltanto per una settimana, ma l'istituto ha fatto scorta di altre 5-6mila per il primo mese e se necessario ne acquisterà ancora.

I LABORATORI

Alle 9.15 iniziano i laboratori di robotica educativa e di domotica, che lunedì pomeriggio verranno mostrati al Presidente della Repubblica. L'atrio simbolo della lotta al Covid in cui i cittadini di Vo' per ben tre volte si sono sottoposti a screening risuona finalmente delle voci dei ragazzi. Il tempo vola, scandito dai trilli delle campanelle: i cambi dell'ora, la ricreazione scaglionata in cortile per evitare assembramenti, l'uscita a turni tra le 12.30 e le 12.45. E domani? «Domani sarà un altro gran giorno», esclama Andrea, quinta elementare. «È stato un rientro emozionante afferma il dirigente scolastico Stamattina (ieri, ndr) abbiamo testato tutti i protocolli. Prova superata. Anzi, è andata anche meglio del previsto perché i bambini sono dei cittadini consapevoli, che hanno dimostrato serietà e voglia di riprendere la scuola in sicurezza e in presenza».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA