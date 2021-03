LA PRIMA LINEA

PADOVA Il dato sui ricoveri è il più lampante e preoccupante, quello che fotografa la situazione e segna il livello dell'emergenza. Ma prima di arrivare ai reparti di Malattie infettive o addirittura alle Terapie intensive ci sono altri due indicatori spia: le chiamate alla centralina del Suem e gli accessi al pronto soccorso. Da due settimane questi numeri sono in costante aumento e la curva dei ricoveri è solo che una conseguenza.

Partiamo dal primo anello della catena, quello del Suem 118. «Gli interventi hanno avuto un netto incremento -spiega il direttore Andrea Spagna - A dicembre avevamo raggiunto un picco di 100 soccorsi al giorno per i pazienti colpiti dal Covid o con sospetti sintomi Covid, poi a gennaio c'è stata una bella discesa dove eravamo arrivati a toccare quota 25 interventi quotidiani. A febbraio, però, ecco la nuova risalita: fino alla scorsa settimana eravamo a 35 interventi, poi c'è stato un ulteriore aumento. Negli ultimi giorni osserviamo 60-70 interventi di soccorso al giorno con numeri triplicati rispetto a tre settimane fa. Questi si aggiungono all'attività ordinaria e quindi il totale dei soccorsi giornalieri è adesso intorno ai 250, mentre le telefonate ricevute sono circa 550-570. Ciò che notiamo - conclude il dottor Spagna - è che aumenta anche il numero di tutti quei pazienti che dopo essere stati trasportati in pronto soccorso vengono trattenuti in ospedale».

LA BATTAGLIA

Se il dottor Spagna sta lì dove il viaggio dell'ambulanza inizia, il collega Vito Cianci aspetta invece i pazienti al punto d'arrivo. È il primario del pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera e anche lui assiste ad una crescita costante degli accessi. Fa la spola tra via Giustiniani e via Sant'Antonio e intanto alle sette di sera spiega: «Ieri al pronto soccorso Covid abbiamo fatto 40 accessi, oggi siamo a 35 e la giornata è ancora lunga. Fino a due settimane fa gli accessi erano stati 12 al giorno, massimo 15. Rispetto al numero totale dei pazienti Covid i ricoverati sono sempre stati attorno al 30 per cento mentre negli ultimi giorni siamo saliti a 40. Stanno arrivando sempre più pazienti impegnativi, non tutti possono essere dimessi».

Tutto ciò comporta un cambio di organizzazione: «Già dal primo marzo avevamo capito che la situazione stava peggiorando e abbiamo potenziato il personale del pronto soccorso Covid. Questo ci ha permesso di farci trovare pronti alla battaglia».

CONTINUITÁ ASSISTENZIALE

Medici e infermieri del pronto soccorso sono in trincea, ma in prima linea troviamo anche le guardie mediche. Nelle 13 sedi della provincia di Padova arrivano complessivamente oltre 300 chiamate ogni notte e di queste oltre la metà riguarda richieste d'aiuto legate al virus. Una raffica di telefonate è arrivata per esempio l'altro ieri dopo il caso del lotto sospetto del vaccino Astrazeneca. C'è da dare un importante supporto medico, ma pure un fondamentale sostegno psicologico.

Gabriele Pipia

