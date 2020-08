LA RIFLESSIONE

PADOVA La soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo non lo esime dal guardare già al prossimo. E se due giorni fa la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo della Pediatria, ieri Sergio Giordani non ha perso tempo e ha ribadito l'auspicio affinché, sul modello di quanto avvenuto per il ponte di Genova, anche qui venga nominato subito un commissario con il compito di accelerare la realizzazione del doppio polo sanitario, in centro e a Padova est. «Così facendo - ha sottolineato il sindaco - si potrebbe vedere la fine dei cantieri già fra 5 anni. La normativa dà questa possibilità che va sfruttata. E' importantissimo che finalmente si sia arrivati all'elaborato definitivo esternato dal dg Flor. Noi abbiamo la massima considerazione del contesto storico-monumentale del sito e ci adopereremo per migliorare la situazione attuale, dove ci sono tante palazzine che dominano le Mura. Al loro posto sorgerà un un ampio parco e tutte le mitigazioni necessarie per evitare gli impatti saranno valutate con il contributo della Sovrintendenza, utilizzando il Masterplan, che darà una visione unitaria del Giustinianeo e di Padova est».

Ed entrando nello specifico del nosocomio del centro, il sindaco ha aggiunto: «Non diventerà un luogo in decadenza, come poteva succedere, ma, grazie all'Accordo di programma sottoscritto anche da me, verrà rifatto per continuare a essere pure in futuro uno dei fiori all'occhiello della sanità padovana. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori che, nonostante l'eccellente professionalità dei medici e del personale, sono costretti oggi in una struttura logisticamente non dignitosa, anzi indecente. Ma ora si volta pagina e la nuova Pediatria dev'essere realizzata in tempi rapidi, velocizzando le procedure».

L'IMPATTO

Il primo cittadino, poi, si è soffermato sull'impatto positivo che avrà sulla città. «Cambierà - ha annotato - non solo il volto della sanità, ma anche di Padova, perchè migliorerà la qualità della vita di ciascuno di noi. Stiamo lavorando con Regione e Università per realizzare qui il più moderno ospedale d'Italia, dotato di tecnologie all'avanguardia e dove ci saranno altissime aspettative di cura pure per le patologie complesse, all'interno di un'Azienda sanitaria tra le più grandi del Paese per numero di posti letto. Un'eccellenza a livello europeo, quindi, dove bambini, giovani e anziani, in una struttura pubblica avranno a disposizione specialisti di eccellenza e terapie di prim'ordine».

«Ed è proprio per questo - ha concluso Giordani - che sono convinto che sia necessario accelerare i tempi, tenuto conto che pure i contagi da Covid lo impongano. Invito tutti a collaborare con buonsenso e impegno, e spero che venga nominato un commissario, come è avvenuto a Genova per il ponte. Per quanto mi riguarda, avevo preso l'impegno di arrivare al progetto definitivo nell'arco del mio mandato e l'ho mantenuto».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA