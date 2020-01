«Subito più capienza e il piano per la città»

LA DISCUSSIONE

PADOVA Sembra di giocare a Shangai. Con il rischio che se togli il bastoncino alla Prandina e non stai attento cade tutto il castello dei parcheggi in città. La situazione è che c'è un progetto commissionato da Aps all'architetto Giulio Muratori che ha individuato 650 posti dentro l'ex caserma. Ricavando anche lo spazio per un parco. Progetto che viene dopo che il Comune ha aperto l'area alla sosta nel Natale 2018.

Poi l'ha richiusa per riaprirla il primo di marzo di quest'anno sotto la pressione dei commercianti. Ha convocato la società civile con la bandiera di Agenda 21 per capire cosa fare e dopo sei mesi dalle conclusioni, peraltro contraddittorie, non ha deciso. Nel frattempo il park siccome è gratuito è preda dei pendolari, non c'è rotazione e per i commercianti è inutile. Infine due mesi fa l'amministrazione ha palesato la via del concorso d'idee, che ancora non si è fatto, affermando che studierà i flussi di traffico per capire la capienza sostenibile. Nel frattempo si realizza l'ossimoro: per Aps invece che un guadagno è un costo. Ma la Prandina è il punto nodale del nuovo piano dei parcheggi. La sua capienza sarà discriminante per tutto il resto.

CONFESERCENTI

«Stiamo perdendo ogni giorno posti, quelli che acquisiamo sono provvisori e non sfruttati e presto ci ritrovereno con 600 posti auto in meno, se saranno liberate piazza Insurrezione e via limitrofe» commenta il presidente Nicola Rossi. «Invece la città dovrebbe incrementare di migliaia di posti la sua dotazione, lasciando libero il centro ma disponendoli a ridosso come fa ogni città d'Europa. Quello della Prandina sarebbe proprio una diga ma ci vogliono almeno 700 posti e poi non basterebbero i 1.100 del Sarpi».

ASCOM

«Non capisco la logica. La soluzione Prandina doveva essere trovata prima di chiudere il Boschetti e prima di pensare di chiudere piazza Insurrezione. Qui si pensa al contrario e questo non giova alla città e a chi volesse investire. Poi se Lorenzoni vuole il Sarpi a 1.100 posti significa che l'esigenza c'è. Oppure se non c'è chiudiamo anche quelli che ci sono... In ogni caso è ora di fare le cose da adulti. Si fa un tavolo con tutti e si discute. Faccio un esempio: ora che il Boschetti è chiuso dove attesteremo la fermata dei bus turistici?»

ACC

«Se fossero 650 posti sarebbe già un bel sperare» commenta Massimiliano Pellizzari. «Del resto come possono pensare di liberare piazza Insurrezione e corso Milano senza aumentare la capienza qui? E poi tutta l'operazione via Anelli non è fatta per avere la Prandina dal Demanio? E per farne cosa? Vorremmo saperlo. Perchè così non funziona e non serve ai negozi che intanto chiudono. Ci vuole coraggio come fece Bitonci con la rotatoria della Stanga».

CALIMANI

L'urbanista e architetto nominata dalla maggiorana come tecnico esperto in Commissione urbanistica: «Ma allora Agenda 21 a cosa è servita? In Commissione Lorenzoni ha affermato che sarà la Giunta a dare gli indirizzi per il concorso sulla Prandina. Ottimo! Ma allora perché affidare un progetto all'Azienda trasporti che è alle dipendenze del Comune e non un soggetto terzo, ma uno che ha propri interessi da difendere anche con la Prandina? Lorenzoni ha ribadito che il lavoro che lui ha commissionato riguarda solo i flussi di traffico. Vedremo».

INCIVILIS

Veronica Bertollo portavoce dell'associazione Incivilis molto attiva sui temi urbanistici sostiene l'idea di un park interrato: «Un parcheggio interrato non toglierebbe nessuno spazio al parco. Ma va valutato il reale bisogno di posti auto calcolato in base alla volontà di agire sulla zona. Poi si parla di studio dei flussi ma perché nessuno li ha valutati quando si è deciso di ridurre le corsie da quattro a due? E si è detto che erano gli automobilisti a doversi abituare. Dunque quali sono le reali volontà dell'amministrazione a lungo termine? Si dichiara di non volere parcheggi in centro ma si concede alle auto di entrare in zona cinquecentesca la sera e nel week end, si dice di voler limitare l'inquinamento ma si opera creando restringimenti di carreggiate con conseguenti ingorghi».

Mauro Giacon

