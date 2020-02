TORREGLIA

Mangiate (e bevete) tranquilli: è un prodotto del Parco Colli. L'assicurazione che quanto è destinato a finire sulle tavole delle famiglie e delle strutture di ristorazione nasca e sia coltivato davvero in un contesto territoriale dotato di una propria specificità climatica ed ambientale, sarà d'ora in poi legata al logo del Parco Colli, di cui potranno fregiarsi gli operatori economici attivi nell'agricoltura e nel turismo sostenibile. Proprio alcuni giorni fa, infatti, il nuovo consiglio direttivo dell'Ente di tutela ha approvato uno specifico provvedimento per autorizzare e riprodurre il marchio del parco euganeo da parte dei produttori certificati secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario.

«Si tratta ha detto il vice presidente dell'Ente, Antonio Scarabello di un provvedimento da tanto tempo atteso dagli addetti ai lavori e finalmente realizzato dalla nuova governance del Parco. L'obiettivo è di trasformare gli operatori in veri soggetti promotori del territorio, facendo diventare il territorio euganeo una risorsa, un traino per le loro attività, coniugando nel logo, tradizione, valori e cultura di queste zone».

VINI, OLIO E NON SOLO

Il valore aggiunto del pedigree del Parco, andrà dunque a caratterizzare produzioni che da tempo associano il loro pregio alle zona di provenienza euganea. E che riguardano non solo i vini o l'olio d'oliva, ma altri prodotti più di nicchia come il miele dei Colli, i piselli di Baone, le giuggiole di Arquà o le ciliegie di Vò.

«Ciascuna di queste produzioni continua ancora Scarabello potrà essere ricondotta ad uno specifico percorso di certificazione e rispondenza a standard di qualità rispettosi dell'ambiente naturale».

L'affiancamento del logo del Parco alla produzione autoctona ha visto anche la Regione nelle vesti di un partner di rilievo dell'operazione. Lo stesso assessore regionale, Giuseppe Pan, è pronto a supportare con ulteriori iniziative, le produzioni agricole collinari, legandole al turismo sostenibile. Il connubio fra logo del Parco e l'agricoltura delle zone euganee non è stato tuttavia una formalità.

«E' stato necessario ha concluso Scarabello non solo che l'Ente Parco aderisse alla Carta Europea del turismo sostenibile, ma anche che si giungesse ad un confronto con le organizzazioni di categoria e con i produttori Doc, Dop e Docg. Solo gli operatori qualificati, in tal modo, potranno far domanda al Parco per ottenere la riproduzione e l'utilizzo del marchio ed ambire, a fronte delle credenziali di qualità esibite, alla valorizzazione delle tipicità locali».

