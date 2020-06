L'IMPEGNO

PADOVA Il Vimm scende in campo contro il Coronavirus con sei progetti di ricerca, tre di questi sono stati finanziati dalla Fondazione Cariparo. Uno degli studi più promettenti porta la firma di Andrea Alimonti, principal investigator del Vimm e ordinario di Farmacologia, e del professor Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la Ricerca biomedica avanzata onlus.

Una terapia usata sui pazienti con cancro alla prostata potrebbe fungere anche da terapia preventiva contro il Coronavirus. Sono stati presi in considerazione 4.532 uomini affetti da Covid-19, il 2,6% aveva il cancro alla prostata. I pazienti con carcinoma prostatico in terapia con deprivazione androgenica hanno riscontrato un rischio ridotto di quattro volte di contrarre l'infezione da Sars-CoV-2 rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto cure.

Monica Montopoli lavora da diversi anni sull'utilizzo di composti di origine naturale nella lotta al cancro. La ricercatrice sta utilizzando questa tipologia di ricerca anche per identificare molecole naturali che possono essere complementari alle future terapie, per prevenire o ridurre la patologia connessa al Covid-19.

Il terzo progetto appartiene al professor Luca Scorrano e Denis Martinvalet: l'obiettivo è trovare un farmaco che possa essere usato anche per le donne. Apparentemente il deterioramento respiratorio è causato da un processo noto come tempesta citochinica, in cui è essenziale il ruolo dell'inflammasoma. Esistono già farmaci in commercio usati in altre condizioni cliniche, come la cura della gotta, che possono bloccare l'inflammasoma, ma non si sa se possano avere la stessa efficacia con i Covid-19.

Il progetto del professor Nicola Elvassore mira a svelare la suscettibilità del tratto gastrointestinale all'infezione con Sars-CoV-2. Lo studio valuterà, usando la tecnologia degli organoidi, le fasi della replicazione del virus analizzando la suscettibilità all'infezione non solo nei soggetti adulti ma anche in pazienti pediatrici. L'uso di organoidi permetterà inoltre di testare farmaci anche per prevenzione. Altre due importanti ricerche sono del professor Gian Paolo Fadini, esperto diabetologo, e del professor Massimo Zeviani, esperto in genetica. Fadini ha svolto una ricerca sull'andamento glicemico dei pazienti con diabete di tipo 1 durante la prima settimana del lockdown. Zeviani, di concerto con il professor Viscomi, inizierà invece una ricerca sui fattori genetici che possono influenzare l'infezione e la gravità della malattia, analizzando campioni biologici della popolazione di Vo' e dell'ospedale di Padova.

E.Fa

