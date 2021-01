IL PIANO

CITTADELLA Sono 3.800 gli studenti iscritti ai cinque istituti superiori di Cittadella. Con il personale scolastico, quotidianamente, sono quasi 5 mila le persone presenti nella città murata. Anzi, erano presenti perchè l'emergenza Coronavirus ha profondamente modificato le modalità di insegnamento adottando, giocoforza, la didattica a distanza. Nella pianificazione della riduzione dei rischi di diffusione del contagio da Covid-19, il settore scolastico ricopre un ruolo determinante. Istituti messi in sicurezza, ma punti critici sono rappresentati dal trasporto da e per le scuole, ed i relativi tempi di attesa degli studenti. Situazione complesse nella considerazione anche del tessuto urbano nel quale si trovano gli istituti. Per dare soluzione a questo, prima del rientro in classe dopo le vacanze natalizie, rientro slittato a lunedì 1 febbraio in presenza al 50%, il Comune di Cittadella ha messo a punto un piano, definito anche attraverso una specifica ordinanza. Piano che è frutto di una serie di incontri con i rappresentanti delle aziende di trasporto, Busitalia Veneto e Mobilità di Marca e con i dirigenti scolastici Antonella Bianchini (liceo Tito Lucrezio Caro), Francesco Merici (commerciale, turistico e geometri Giacinto Girardi), Roberto Turetta (industriale Antonio Meucci e liceo artistico Michele Fanoli) e Stefano Migotto (Enaip Veneto). «Abbiamo studiato dei nuovi spazi di sosta dei pullman scolastici così da non creare ampi assembramenti - spiega il sindaco Luca Pierobon -, inoltre c'è stata la disponibilità di anticipare l'accesso negli istituti, impossibile per i troppi problemi organizzativi un ingresso scaglionato alle 8 ed alle 10 che era stato comunque valutato. Aumentando i punti delle fermate, distanziando quindi gli studenti, c'è poi il rischio del ritrovo nei vari punti di accesso alle scuole dove potrebbero esserci gli assembramenti. L'ordinanza adottata va proprio a evitare che si formino gruppi». Il documento, del quale è stata data ampia diffusione attraverso anche i canali scolastici, prevede una serie di comportamenti che devono essere osservati, nell'ottica della riduzione del rischio di contagio. Nel dettaglio indica agli studenti di seguire il percorso più breve per raggiungere l'ingresso della scuola assegnato e poi, salvo necessità, dispone il divieto di stazionamento dalle 7 fino a mezz'ora dopo il termine dell'ultima lezione, in tutta una serie di vie ed aree (parchi, piazze e piazzette) attorno alle scuole. Tutte specificatamente indicate. Lo stesso dicasi, sempre dal lunedì al sabato dalle 7 a mezz'ora dopo l'ultima lezione, per quanto riguarda l'area del centro storico di Cittadella, delle rive esterne, di piazze e aree verdi. Insomma, una volta raggiunta la scuola, ogni studente dovrà entrare mentre, terminate le lezioni, andrà alla fermata prestabilita in attesa del pullman che lo riporterà a casa. Questo fino al termine dell'emergenza sanitaria. «Ciò non vuol dire come qualcuno ha indicato - sottolinea il primo cittadino - che gli studenti non potranno andare in centro o girare a Cittadella. Non dovranno creare assembramenti». Il mancato rispetto di quanto disposto dall'ordinanza prevede una sanzione, convertibile in lavori di pubblica utilità, di 150 euro. «Sanzioni - conclude il sindaco Pierobon - che spero non ci siano. Mi auguro che gli studenti, per la loro ed altrui sicurezza, osservino queste disposizioni considerato anche il desiderio, condiviso, di ritornare in classe in presenza. I controlli in questo primo periodo saranno dedicati all'informazione anche se l'ordinanza è stata diffusa. Successivamente, nel caso di violazioni, si sanzionerà».

